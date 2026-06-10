日本銀行が来週15日から開く金融政策決定会合で、1.0％に利上げをする公算が大きくなりました。政策金利が1.0％となれば、31年ぶりの高さとなります。

金融政策決定会合では、中東情勢による原油価格の高騰などが、物価上昇に影響する懸念が強いとみて、政策金利が現在の0.75％から1.0％に引き上げられる公算が大きくなりました。

日銀内からは、「思っていた以上に物価上昇のスピードが速い」「今のうちに水をかけておかないといけない」といった声が聞かれています。

政策金利が1.0％になれば1995年以来、31年ぶりの高さになります。

政策金利が1.0％となった場合、家計にはどのような影響がでるのか、みずほ総合研究所の試算によりますと、預金の利子が増えるなどして、1世帯あたり年間2万円の「プラス」になるということです。一方で、住宅ローンなどの負債を抱えている世帯では年間1.2万円の「マイナス」になるということです。

みずほ総合研究所は、利上げが行われたとしても、現在の物価上昇のスピードには追いつかないとの見方を示しています。