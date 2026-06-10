尾田栄一郎氏による人気作「ONE PIECE」の公式ショップ「ONE PIECE BASE SHOP」は10日までに公式Xを更新。入店時の受付でトラブルが起きたことを謝罪した。

同店の入店には公式アプリを通じた事前予約が必要となっているが、SNSで「事前予約をして予約完了メールも届いているのに、予約データが確認できないという理由で入店を拒否された」「セキュリティスタッフから不正と決めつけるような侮辱的な言葉まで投げかけられた」との投稿がなされ、スタッフの対応について物議を醸していた。

同店は公式Xを通じて「このたびは、入店受付対応時のシステム及び確認手順の不備により、正規に入店資格をお持ちの一部のお客さまにおきまして、ご入店をお断りしてしまう事態が発生いたしました。貴重なお時間や労力、費用をかけてご来店いただいたにもかかわらず、入店の機会を損ねてしまったこと、また応対においてご不快な思いをさせてしまったことに関しまして、心よりお詫び申し上げます。」と謝罪した。

続けて「現在誤ってご入店をお断りしてしまった可能性のあるお客さまを特定するため、慎重に調査を進めております。対象となる可能性のあるお客さまには、改めて個別にメールにてご連絡を差し上げます。誠に恐れ入りますが、今しばらくお時間をいただけますようお願い申し上げます」と説明した。