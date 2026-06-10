ゴールデンレトリバーとの出会いの一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で98万5000回再生を突破し、「初日でどんだけ心開いてんねんw」「可愛すぎる」「一生推すわ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬パピーを飼った初日→帰りの車内で『緊張してしまうかな』と思ったら…予想外な光景】

想定外な初日

TikTokアカウント「will_goldenretriever」の投稿主さんが紹介したのは、ゴールデンレトリバー『WILL』ちゃんを迎えた日のエピソード。

いよいよWILLちゃんと一緒に自宅へ向かう帰り道、投稿主さんは少し心配していたそうです。初めての車、初めて会う家族、慣れないことだらけで緊張して落ち着かないかもしれない…。そんな予想をしていたとか。

しかし、その心配はすぐに吹き飛びました。なんとWILLちゃん、車に乗って間もなくスヤスヤと眠り始めたのです。しかも投稿主さんの膝を枕代わりにして、完全リラックスモード。頭が痛くならないよう、即席でクッションまで敷いてあげたそうです。

安心しきった表情でぐっすり眠る姿は、まるで「もう家族だよ」と伝えているかのよう。初日とは思えないほど心を開いてくれている姿に、投稿主さんも思わずほっこりしたのでした。

成長した姿も♡

大きく成長した今でも、WILLちゃんは変わらず家族みんなの癒やし担当なのだそうです。テレビを見ていると、なぜか画面の前に立ちはだかって視界をジャック。撫でてもらえば、目を細めながらトロンとした笑顔を浮かべるのだとか。

そんな甘えん坊な性格は今も健在。専用のハンモックまで用意してもらい、気持ちよさそうに昼寝を楽しんでいるといいます。初日から甘えん坊だったWILLちゃんは、今も変わらず愛され上手なのでした。

この投稿には、「もう幸せな家庭じゃん」「安心しきってるんだろうな」「うちの犬も爆睡やったな～」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「will_goldenretriever」には、他にもWILLちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「will_goldenretriever」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。