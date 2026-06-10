お父さんの腕の中で震えながら、『怖かった』としょんぼりするジャックラッセルテリアさん。飼い主さんも想定できなかった『まさかの理由』が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなるその光景は記事執筆時点で50万回を超えて表示されており、2.9万件を超えていいねされており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：お父さんの腕の中で『怖い』と怯える犬→想定外だった『まさかの理由』と『数十秒後の姿』】

お父さんの腕の中で『怖い』と怯える犬

Xアカウント『@papaya_paya11』に投稿されたのは、ジャックラッセルテリア「ぱや」ちゃんのお姿。

この日、ぱやちゃんが突然『怖い…』と訴え始め、パパさんの腕の中で怯えながらしょんぼりし始めたのだといいます。

想定外だった『まさかの理由』と『数十秒後の姿』に反響

ギュッとパパさんに引っ付きながら、悲しげな表情を浮かべていたというぱやちゃん。一体何があったのか、その原因はあまりにも意外なところにあったようです。

ぱやちゃんが怯えていたのは…なんと、お部屋に干されていた『黒いズボン』。

黒くて揺れるズボンが何か怪しい物体に見えたのか、ぱやちゃんにとっては脅威のように感じられた模様。

あまりにもしょんぼりしているぱやちゃんを見て、可哀想になったママさんがオヤツを持ってきてくれると…。

あっという間に笑顔を取り戻したようで、ホッと一安心。

まるで小さな子どものような可愛い理由、オヤツでご機嫌になってしまう無邪気なそのお姿は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「オバケに見えたのかな」「確かに暗い部屋に黒いズボンこわいかも」「知らない人だと思ったかな、可愛い」「めちゃくちゃ可愛い」「犬はすんごい表情に出るから好きだ…」などのコメントが寄せられています。

元気いっぱい！天真爛漫なジャックラッセルテリアの女の子

2025年3月27日生まれのぱやちゃんは、元気いっぱいで天真爛漫な性格が素敵な女の子。表情豊かでさまざまな仕草や表情を見せてくれるのだといいます。

ママさん、パパさんに溺愛されながら自分らしくのびのびと幸せに暮らすぱやちゃんのお姿は日々多くのユーザーにジャックラッセルテリアの魅力を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@papaya_paya11」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。