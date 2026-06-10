お父さんのことが好きすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万8000回再生を突破し、「幸せそう」「愛おしすぎる」「羨ましいです…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：出張から帰ったお父さん→嬉しくなった犬が、夜にお布団で…幸せが溢れ出てしまった『尊すぎる表情』】

お父さんが出張から帰った日

TikTokアカウント「piichixesip」の投稿主さんは、愛犬『ラテ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。ラテちゃんは、マルチーズとタイニープードルのミックス犬とのこと。

お父さんが出張から帰ってきた日の夜のことです。お布団の中には、ぴったりと寄り添うラテちゃんの姿がありました。久しぶりの再会がよほど嬉しかったのでしょう。ラテちゃんはお父さんの腕の中にすっぽり収まり、安心しきった様子だったそうです。

やがて眠気に誘われるように目を閉じ、そのままスヤスヤ。ほのかに笑っているような穏やかな寝顔からは「やっと会えた」という気持ちが伝わってくるようだったとか。大好きなお父さんのぬくもりを感じながら眠るラテちゃん。その幸せそうな表情はあまりにも尊く、見ているだけで心が温かくなるワンシーンだったのでした。

朝の目覚まし役も…？

普段のラテちゃんは、朝までずっとお父さんの腕の中で眠っているそうです。そして朝、先に目を覚ますのはラテちゃん。まだ眠そうに目を細めながら、しばらくぼんやりするのだとか。

しかし次の瞬間、ぐーっと体をのけぞらせ、お父さんの顔をペロリ。まるで「朝だよ」と知らせるように優しく起こすのだといいます。大好きなお父さんに優しく寄り添い目覚まし役までこなすラテちゃんの愛情深さに、思わず頬が緩んでしまいます♡

この投稿には「見てるだけでキュンキュンする」「私がママならパパに嫉妬しちゃう」「パパさんが大好きなんだね」などの温かなコメントが寄せられています。

ラテちゃんの日常はTikTokアカウント「piichixesip」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「piichixesip」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。