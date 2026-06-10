お笑いコンビ「見取り図」が１０日、都内で行われた「ＬＩＦＵＬ ＨＯＭＥ’Ｓ 賃貸管理のプロに聞く！ 夏の賃貸トラブル相談室」に出席した。

イベントでは、２人の若手時代の賃貸住宅でのトラブルのエピソードを話したや、賃貸のお悩みあるあるクイズに挑戦。２人は読売テレビ「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜・後１０時）で様々な家を見ていることから、盛山は「本当に冗談じゃなく、間取り関連のお仕事をいただく機会が多いので、詳しいかもしれない」と胸を張っていた。

大阪時代に５人でシェアハウスをして過ごしていた盛山は、真夏にエアコンが壊れた経験があると明かし、１週間全員がパンツ１枚になり、フローリングに寝転がり暑さをしのいだというエピソードを披露。当時を振り返り「家で一番冷たいのフローリングなので、本当にやってました。ただ、フローリングがちょっと臭くなりました」と明かすと、会場からは笑いが起きた。

リリーも大阪時代に１７年間住んでいた家の間取りを直筆イラストで紹介。ベランダから手が伸ばせる場所に隣の家の壁があったと告白し、「素晴らしい家でした」と笑顔。実際にその家を知っている盛山は「大阪２６号線の…」と家の場所を暴露し始めると、リリーは「やばいやろ」と制止するなど、終始ボケ倒していた。

リリーはこの日、結婚発表後初の公の場に登場。ＭＣから祝福されると大きな拍手が起きた。リリーは「ありがとうございます！」と頭を下げ、「引き続き愛妻家タレントとして頑張っていきたいと思います。杉浦太陽さんがライバルです」と宣言。イベント中には新妻でフリーアナウンサーの今川菜緒のことを「ママ」と連呼。これには思わず盛山も「ヒロミさん以外のタレントがそれやっていいの？」とツッコんでいた。