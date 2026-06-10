◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦 大商大７―０東日本国際大＝７回コールド＝（１０日・神宮）

今秋のドラフト候補の大商大・春山陽登（４年＝敦賀気比）が豪快な一発を放った。

１点リードの５回２死一塁、初球の外角高めの１４３キロの直球を完璧に仕留めた。舞い上がった打球は左翼席中段まで飛んだ。“確信歩き”で着弾点を見届けた春山は一塁を回ると右手を高々と突き上げた。

打ちたかった。９日に東北福祉大・佐藤悠太外野手（４年＝報徳学園）が本塁打を放った。「打ったのを見ていたんですよ。悔しいなと思って」。同じ右打ちのプロ注目の外野手。「注目されているので、今日は打っておきたいなと思って」と有言実行した。

ネット裏のスカウトも驚嘆した。中日・永野アマスカウトチーフは「軸がずれないし選球眼もいい。外寄りの球を持っていったパワーも魅力です」と語った。巨人・榑松スカウトディレクターは「（打球の）上がりかたもいいし、飛距離も。すごいホームランを見ました。スイングスピードも速くミート力もある、プロ野球に入っても上位クラスのパンチ力でしょう」と絶賛した。対戦相手の東日本国際大・藤木豊監督（６１）も「狙って放り込まれました。あれで（試合は）“終わり”でした」と脱帽した。

富山陽一監督（６１）から力をもらった。８日の初戦・九産大戦では４打数１安打だった。「監督さんからもらったズボンをはきました。少しゆるいんですが、監督さんの力を借りました。近くにおると思ったら気も抜けないし…」。以前に「これをはけ」と譲渡されていたユニホームのズボンをはき勝負に打って出た。

関西六大学リーグでは通算１０本塁打。リーグ記録の元横浜、中日の佐伯貴弘さんの１２本の更新を目指す春山の衝撃の全国デビュー弾。１１日の準々決勝では東北福祉大と対戦する。ドラフト候補の最速１５５キロ右腕・猪俣駿太（４年＝明秀学園日立）の攻略にも意欲満々。「猪俣君も打ちたいです。もちろん（同じ）ズボンをはきます」。譲り受けた“勝負ズボン”で挑む。