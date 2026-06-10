ローソン、3週連続で「スモーキーハイボール缶」を発売 - 白州・カバラン・三郎丸
ローソンは6月9日より、3週連続で「スモーキーハイボール缶」を全国の「ローソン」にて発売する。
○サントリープレミアムハイボール白州
ローソン「サントリープレミアムハイボール白州＜森の豊潤な香りと余韻＞350ml」（825円）
6月9日より販売されている第1弾では、毎年恒例、サントリーウイスキーの美味しさ・品質の源“白州蒸溜所”から生まれたハイボール「サントリープレミアムハイボール白州＜森の豊潤な香りと余韻＞350ml」(825円)が登場。華やかな香味・ほんのり甘い余韻を楽しむことができる。
○カバラン ピートウイスキー ハイボール
ローソン「カバラン ピートウイスキー ハイボール 320ml」（528円）
6月16日発売の第2弾では、2025年12月に発売し好調だったハイボール缶「カバラン ピートウイスキー ハイボール 320ml」(528円)が再登場。東京ウイスキー&スピリッツコンペティションで最高金賞に輝いたカバランピーティカスクの原酒を使用している。
○三郎丸蒸留所のサブハイボール
ローソン「三郎丸蒸留所のサブハイボール 350ml」（328円）
6月23日発売の第3弾では、三郎丸ファン待望の新作「三郎丸蒸留所のサブハイボール 350ml」(328円)がローソンにて先行発売される。「SAB. SUNSET RED」をベースにした、ウイスキー初心者にも手にとりやすい入門編のハイボール缶となっている。
※画像はすべてイメージ。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。
※一部の商品または店舗で発売されない。
○サントリープレミアムハイボール白州
ローソン「サントリープレミアムハイボール白州＜森の豊潤な香りと余韻＞350ml」（825円）
6月9日より販売されている第1弾では、毎年恒例、サントリーウイスキーの美味しさ・品質の源“白州蒸溜所”から生まれたハイボール「サントリープレミアムハイボール白州＜森の豊潤な香りと余韻＞350ml」(825円)が登場。華やかな香味・ほんのり甘い余韻を楽しむことができる。
ローソン「カバラン ピートウイスキー ハイボール 320ml」（528円）
6月16日発売の第2弾では、2025年12月に発売し好調だったハイボール缶「カバラン ピートウイスキー ハイボール 320ml」(528円)が再登場。東京ウイスキー&スピリッツコンペティションで最高金賞に輝いたカバランピーティカスクの原酒を使用している。
○三郎丸蒸留所のサブハイボール
ローソン「三郎丸蒸留所のサブハイボール 350ml」（328円）
6月23日発売の第3弾では、三郎丸ファン待望の新作「三郎丸蒸留所のサブハイボール 350ml」(328円)がローソンにて先行発売される。「SAB. SUNSET RED」をベースにした、ウイスキー初心者にも手にとりやすい入門編のハイボール缶となっている。
※画像はすべてイメージ。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。
※一部の商品または店舗で発売されない。