「大病院占拠」出演俳優、退院報告 大腸の憩室出血で緊急入院していた
【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の柏原収史（47）が6月10日、自身のInstagramを更新。退院したことを報告した。
【写真】緊急入院から退院したイケメン俳優、法被姿の笑顔ショット
6月3日に「昨晩、自宅にて下血があり救急搬送されました」と報告していた柏原。「大腸の『憩室出血』で異常な出血量だったみたいですが、緊急手術が無事成功し今は病室で落ち着いています。関係者の皆様にはご迷惑をおかけします。1週間ほど入院してしっかり治します」と出血までの経緯を記載した画像を載せ、1週間の入院を伝えていた。
そして、6月10日に「本日退院しました！」と報告。「お休み中、皆さんからのたくさんの温かいメッセージにとても励まされました。すべて読ませていただきました。本当にありがとうございました！」と感謝し、「ゆっくり休んで心身共にリフレッシュし、しっかりエネルギーもチャージできたので、これからもよろしくお願いします！」とつづった。
4月22日に大腸カメラ検査で問題なしと診断された柏原。約1ヶ月後の5月31日に、下血を確認し、AIに相談。検査で問題なかったことから大きな病気の可能性は考えづらく、イボ痔ではないかとのことだったが、その後数回下血したことから「憩室出血」の可能性が浮上したと説明していた。
柏原は1978年12月23日生まれ、山梨県出身。1994年にTBS系「人間・失格〜たとえばぼくが死んだら」で俳優デビュー。NHK連続テレビ小説「あさが来た」（2015年〜2016年）、NHK大河ドラマ「西郷どん」（2018年）、などの話題作に多数出演し、日本テレビ系「大病院占拠」（2023年）では黄鬼・摂津公明（せつ ひきみあき）役を熱演。豊かな表現力で注目を集めていた。なお、2026年4月3日に結婚を発表した女優・内田有紀の夫で元俳優の柏原崇氏は兄にあたる。（modelpress編集部）
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◆柏原収史、退院報告
6月3日に「昨晩、自宅にて下血があり救急搬送されました」と報告していた柏原。「大腸の『憩室出血』で異常な出血量だったみたいですが、緊急手術が無事成功し今は病室で落ち着いています。関係者の皆様にはご迷惑をおかけします。1週間ほど入院してしっかり治します」と出血までの経緯を記載した画像を載せ、1週間の入院を伝えていた。
◆柏原収史、憩室出血で緊急入院
4月22日に大腸カメラ検査で問題なしと診断された柏原。約1ヶ月後の5月31日に、下血を確認し、AIに相談。検査で問題なかったことから大きな病気の可能性は考えづらく、イボ痔ではないかとのことだったが、その後数回下血したことから「憩室出血」の可能性が浮上したと説明していた。
◆「大病院占拠」出演・柏原収史って？
柏原は1978年12月23日生まれ、山梨県出身。1994年にTBS系「人間・失格〜たとえばぼくが死んだら」で俳優デビュー。NHK連続テレビ小説「あさが来た」（2015年〜2016年）、NHK大河ドラマ「西郷どん」（2018年）、などの話題作に多数出演し、日本テレビ系「大病院占拠」（2023年）では黄鬼・摂津公明（せつ ひきみあき）役を熱演。豊かな表現力で注目を集めていた。なお、2026年4月3日に結婚を発表した女優・内田有紀の夫で元俳優の柏原崇氏は兄にあたる。（modelpress編集部）
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