マクドナルド、FIFAワールドカップ26記念の「VIVA!ワールドマック」発売　新商品発表会に岡田准一、中澤佑二、影山優佳が登場 / 中澤佑二が予想するW杯決勝カードは？

日本マクドナルドは6月17日(水)から、FIFAワールドカップ26開催を記念した期間限定商品『VIVA!ワールドマック』を全国のマクドナルド店舗で発売する。北中米をイメージしたバーガー3種の「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、「メキシカンタコスチーズチキン」、「アボカドマヨチーズシュリンプ」など全8種を展開する。

それにともないマクドナルドは6月9日、都内で新商品発表会を開催した。発表会には「VIVA!ワールドマック」の新CMに出演する岡田准一氏、サッカー元日本代表の中澤佑二氏、「My マクドナルド リワード」のCMに出演中で、熱狂的なサッカーファンとしても知られる影山優佳氏が登壇した。

左から中澤佑二氏、岡田准一氏、影山優佳氏

3人はマクドナルドで好きな商品を聞かれると、中澤氏は「ナゲットとチーズバーガーの2トップ」、影山氏は「てりやきマックバーガーの1トップ」、岡田氏は「ビッグマック、ポテト、コーヒーの3トップで攻撃的にいきたい。マックのコーヒーはおいしい」と、それぞれサッカーに例えてコメントした。

笑顔でゴールパフォーマンスを見せる影山優佳氏、岡田准一氏、中澤佑二氏の画像はこちら

新商品の『ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー』を実食した岡田氏は「香ばしい香りとお肉がガツンと入ってきて、厚みのある攻撃がグワーッと襲いかかってくるような、強さを感じるバーガー」とコメントした。

岡田准一氏と影山優佳氏

『メキシカンタコスチーズチキン』を実食した中澤氏は「メキシカンな香りでスパイシーでおいしい。ガツンとくる味わい、これは点が取れる味です」とコメントした。

『アボカドマヨチーズシュリンプ』を実食した影山氏は「プリプリした海老とザクザクした衣の食感にワカモレマヨソースがマッチしている。例えるなら、日本代表の統率感のある守備と洗練された中盤のような味わい」とコメントし、おいしさに太鼓判を押した。

影山優佳氏

〈中澤佑二氏が日本代表にエール、決勝予想は日本対ブラジル〉

中澤氏は、サッカー日本代表について「今の日本代表は世界のトップレベルで戦っている選手たち。世界でも『日本代表は強い』と思われている。サッカーファンとして、今までのワールドカップの中で一番ワクワクしていて、心の底から応援している。優勝という目標に向かってまっすぐ進んでほしい」と語った。

中澤佑二氏

中澤氏は高校を卒業後、ブラジルにサッカー留学をしてからプロ入りしたという経歴を持つ。「ブラジルに思い入れがあるので、ワールドカップの決勝で日本対ブラジルが観たい」と語り、2026年W杯の決勝カードは日本対ブラジルだと予想した。

〈「VIVA!ワールドマック」新商品8種〉

◆ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー

価格:580円〜

ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー

◆メキシカンタコスチーズチキン

価格:490円〜

メキシカンタコスチーズチキン

◆アボカドマヨチーズシュリンプ

価格:490円〜

アボカドマヨチーズシュリンプ

◆ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー(夜マック限定)

価格:840円〜

ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー(夜マック限定)

◆メキシカンタコスチーズチキンマフィン(朝マック限定)

価格:410円〜

メキシカンタコスチーズチキンマフィン(朝マック限定)

◆シャカシャカポテト ガーリックステーキ味

価格:ポテト/バリューセットに+50円〜

シャカシャカポテト ガーリックステーキ味

◆マックフィズ ブルーエナジー

価格:300円〜

マックフィズ ブルーエナジー

◆マックフロート ブルーエナジー

価格:380円〜

マックフロート ブルーエナジー

また、FIFAワールドカップ26とのコラボレーション企画として、全6種類のコレクタブルアイテム「ワールドレジェンドカップ」が1つ付属する「FIFAワールドカップ26セット」も販売する。

「ワールドレジェンドカップ」

「VIVA!ワールドマック」のメニューは2026年6月17日(水)から7月下旬までの期間限定で販売予定。