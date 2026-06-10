元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが6月9日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。

【写真を見る】【辻希美・長女】希空 映画のレッドカーペットイベントのオフショットを公開「皆さま、ぜひ劇場で」



歴史に名を刻む世界的なスーパースター、マイケル・ジャクソンの半生を描いた映画「Michael／マイケル」が12日から公開。希空さんは、映画のジャパンプレミアにゲスト参加したことを報告しました。



「映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミア レッドカーペットイベントにゲストとして参加させていただき、レッドカーペットを歩かせていただきました」と綴り、オフショットを投稿。「皆さま、ぜひ劇場で映画『Michael／マイケル』をご覧ください」と呼びかけました。



2025年11月、誕生日を迎えた際に、希空さんは「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています。」「これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします！！」と、ドレス姿で花束を抱えた写真と共に記していました。



希空さんのWEB上での注目は大きく、2026年5月10日14時00分現在で、Instagramのフォロワー数は114.9万人に到達。

YouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」も登録者数が68.5万人に達するなど、多くのファンから支持を集めています。



【担当：芸能情報ステーション】