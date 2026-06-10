「【朗報】猫が足を踏むのはわざと



【写真】「絶対わざとだろ？」猫が足を踏んでくる

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＞ わ ざ と ！ ！ ！ ＜

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ありがとうございます！」



こんなポストをされたのはソラネコさんち（@mofgedama）さん。



ベッドの上でくつろぐ飼い主さんの足の上に、しっかりと前足を乗せる三毛猫のちーちゃん。



その表情はどこか落ち着いていて、まるで“わかっていてやっている”かのようにも見え、

思わずクスッと笑ってしまう一枚です。そんな行動に共感の声が多く寄せられました。



「絶対わざとだと思ってた！」

「これやられると嬉しいやつ」

「うちの子もやる、仲間だ」

「踏まれてもどかないのわかる」



猫さんのお名前はちーちゃん。8歳の甘えん坊だといいます。穏やかな性格で、猫草と羽根のおもちゃ以外は他の子に譲ってしまうそうです。普段は手の届く位置で撫でられ待ちしてることが多いとのことです。ポストをされたソラネコさんちさんにお話を伺いました。



ーー「猫が足を踏むのはわざと」とのことですが、どんな場面だったのですか？



「つい最近猫が人間を踏むのには意味があるという記事を読んだんです。その日の夜さっそく踏まれて『コレってわざとなんだよな』と思ったらちょっと嬉しくなって撮りました」



ーー足を踏まれたとき、猫ちゃんはどんな様子？



「特に用事なさそうな雰囲気でしたけど『なんで踏むの？』と声をかけたら、撫でて！ってアピールしてきました」



ーーこれまでも「これはわざとやっているのでは…？」と感じる行動はありましたか？



「人間が寝てる時だけ、落とすと大きな音がする物を落としてた時期がありました。あれは多分わざと…」



ーー足を踏まれた時、飼い主さんはいつもどんな反応を？



「ごはんを出す時によく踏まれるんですが、私は『踏んだら動けないよー？デレデレ』って感じです。猫は私を見上げてくるだけで退かないです。たいていはごはんを出したら退いてくれるんですが、たまに踏んだままごはんを食べ始めます」



ーー猫ちゃんの普段の甘え方は？



「膝に乗りたい時は前足でトントンと叩いて合図してきます。膝に乗ったらベッタリくっつくかフミフミして過ごします」



ーーちーちゃんの“わざと感”に共感した方へ、メッセージをお願いします！



「わざと踏んでくれる猫ちゃん最高ですよね！これからも沢山踏んでもらえるように精進していきます」



ちーちゃんの行動は、飼い主さんとの距離の近さや信頼関係を物語っているようにも見えます。踏まれるたびに嬉しくなってしまう――そんな愛おしい瞬間が、猫との暮らしをより豊かなものにしてくれます。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）