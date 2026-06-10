「夕飯の準備をしてたら……。うにたんが鳴いてるから何かと思ったらコレ。『ママどうにかしてー』と言わんばかりにめっちゃ訴えてくる。うにたんのハウスに入ってご丁寧にロックまでしてる。ソファーの下におもちゃが入っちゃったのかと思ってたけど全然違った。うにたんごめんね。このあと無事に自分のハウスに入れたよ」



【動画】「ママ、おねが〜い！」助けを求めるワンコがかわいすぎる

そんな人間の子どもと犬、種族は異なれど本当のきょうだいのようなエピソードがInstagramで多くの人の心をつかんでいます。投稿された動画に映っているのは、小さな娘さんとチワワの「うに」くん（1歳・男の子）です。



娘さんは、うにくんのケージに入って“自分時間”を満喫している様子。中から鍵がかけられているため、うにくんは入ることができません。すると、うにくんは「ママー！」と助けを求めるように鳴き出しました。うにくんにとっては非常事態なのですが、その様子がとてもかわいらしく、1.1万件超の“いいね”が殺到。「おうち入りたいのね」「おしゃべりしてる！可愛すぎます」など、うにくんから目が離せなくなる人が続出しています。投稿したのは、ママであるチワワのうに/ uniさん（@uni_uni.9）。お話を伺いました。



お姉ちゃんのことが大好きなうにくん

ーー撮影時の状況は？



「私は夕飯の準備でキッチンにいたのですが、うにが困ったように鳴いていたので、ソファーの下かどこかにおもちゃが入ってしまって、取ってほしくて鳴いているのかと思っていました。いつもだと娘が取ってあげたりしてるのですが、ずっと鳴いてるので見に行くと、うにのハウスに娘がいて（しかもロックまでして）、大好きなベッドが占領されている様子を、うにがハウスの外から困ったように見ていました。私が行くと、『来るのが遅いよ』と言わんばかりに抗議されて、娘をどうにかしてとお願いされました。娘は2歳なのですが、普段からとっても仲良しで、『うにたん困ったら〇〇（娘の名前）呼ぶんだよ』と言っています。うにの大好きないちごを分けてあげたり、一緒にお昼寝をしたり、娘が泣いているとお顔をなめて慰めたり、きょうだいのような友達のような感じです」



ーーこの光景を見た感想は。



「何で？ と思いました（笑）。必死なうにと、まったく気にしていない娘との温度差に笑ってしまいました」



ーーこのあとどうなったか教えてください。



「娘には、うにのハウスだから出てあげてと話をして、うには無事に大好きなベッドでゆっくりしていました。この後もたまに娘がうにのハウスにいることがあるのですが、うにも一緒に入っています（笑）」



ーーうにくんはどのような性格の子ですか。



「とっても元気で甘えん坊です。いつもしっぽをフリフリしていて、誰かの膝の上にいます。お話も上手なので、よく主張してきます。人も犬も大好きで、大型犬でも関係なくご挨拶に行き、ちゃっかり飼い主さんになでなでしてもらいます。お散歩中に他のわんちゃんに会えなかったときは、誰かになでなでしてほしくて、色んな人に寄っていってしまって大変です」



リプライ欄には、必死にアピールするうにくんの姿に心を奪われた人たちからの声が寄せられています。



「凄い訴えてる」

「一生懸命訴えてる」

「ママって言ってる〜」

「おうち入りたいのね」

「文句言ってるのー！ 可愛い」

「おしゃべりしてる！可愛すぎます」

「場所取られ訴えてるのがまた可愛い」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）