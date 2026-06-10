今月の注目雑誌から、魅力的な付録「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年7月号増刊』（宝島社）の「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『sweet 2026年7月号増刊』の「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が見逃せない！


宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号増刊』（税込1980円）。付録として、「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が付いてきます。

2月号に続きモンチッチコラボ登場！水色リボンがスウィートなフェイスポーチチャーム


2月号増刊でも大きな話題を呼んだモンチッチとのコラボが、さらにかわいくなって再登場しました。水色リボンのひとつ結びスタイルがスウィートなモンチッチちゃんのフェイス型ぬいぐるみチャームで、縦11×幅12×マチ3cm（最大・約）のポーチ仕様になっているので、ちょっとした小物を入れて持ち歩けます。バッグにつけてチャームとしても使えるかわいさです。

ちゅるんとした質感がキュート！モンチッチ仲間が勢揃いのぷっくりシール


セットのぷっくりシールには、モンチッチはもちろんベビチッチやチムたんも登場。ちゅるんとした質感がキュートなぷっくりシールは、台紙サイズ縦9×横8cm（約）で、手帳や小物に貼ってかわいさをシェアするのにぴったりです。眺めているだけで癒やされる、愛おしい仲間たちが勢揃いした見逃せないセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース お買いもの部)