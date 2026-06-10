モンチッチちゃんのフェイス形がかわいい「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が付いてくる！ 『sweet 2026年7月号増刊』が6月12日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年7月号増刊』（宝島社）の「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号増刊』（税込1980円）。付録として、「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が付いてきます。
2月号増刊でも大きな話題を呼んだモンチッチとのコラボが、さらにかわいくなって再登場しました。水色リボンのひとつ結びスタイルがスウィートなモンチッチちゃんのフェイス型ぬいぐるみチャームで、縦11×幅12×マチ3cm（最大・約）のポーチ仕様になっているので、ちょっとした小物を入れて持ち歩けます。バッグにつけてチャームとしても使えるかわいさです。
セットのぷっくりシールには、モンチッチはもちろんベビチッチやチムたんも登場。ちゅるんとした質感がキュートなぷっくりシールは、台紙サイズ縦9×横8cm（約）で、手帳や小物に貼ってかわいさをシェアするのにぴったりです。眺めているだけで癒やされる、愛おしい仲間たちが勢揃いした見逃せないセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『sweet 2026年7月号増刊』の「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号増刊』（税込1980円）。付録として、「モンチッチちゃんフェイスポーチチャーム&ぷっくりシールセット」が付いてきます。
2月号に続きモンチッチコラボ登場！水色リボンがスウィートなフェイスポーチチャーム
2月号増刊でも大きな話題を呼んだモンチッチとのコラボが、さらにかわいくなって再登場しました。水色リボンのひとつ結びスタイルがスウィートなモンチッチちゃんのフェイス型ぬいぐるみチャームで、縦11×幅12×マチ3cm（最大・約）のポーチ仕様になっているので、ちょっとした小物を入れて持ち歩けます。バッグにつけてチャームとしても使えるかわいさです。
ちゅるんとした質感がキュート！モンチッチ仲間が勢揃いのぷっくりシール
セットのぷっくりシールには、モンチッチはもちろんベビチッチやチムたんも登場。ちゅるんとした質感がキュートなぷっくりシールは、台紙サイズ縦9×横8cm（約）で、手帳や小物に貼ってかわいさをシェアするのにぴったりです。眺めているだけで癒やされる、愛おしい仲間たちが勢揃いした見逃せないセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)