ホルムズ海峡でアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことをめぐり、アメリカとイランで報復攻撃の応酬に発展しています。

アメリカ中央軍は9日、アメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことへの報復として、ホルムズ海峡付近にあるイランの防空施設などを攻撃したと発表しました。イランメディアは、ホルムズ海峡周辺のゲシュム島や港湾都市シリクなど複数箇所で爆発音が聞こえたと伝えていて、ロイター通信は、アメリカ軍が20近くの標的を攻撃したと報じています。

一方、イランの革命防衛隊は10日、これに対する反撃としてバーレーンにいるアメリカの第5艦隊を攻撃したと発表しました。さらにイランメディアは、ヨルダンとクウェートの基地にも攻撃を行ったと伝えていますが、ロイター通信によりますと、アメリカ側はイランが発射したミサイルと無人機のほぼ全てを迎撃したとしています。

革命防衛隊は声明で、アメリカによる「侵略」が続けば「より厳しい対応をとる」と警告しました。アメリカとイランは戦闘終結に向けた協議を続けていますが、今回の報復の応酬で先行きの不透明感が強まっています。