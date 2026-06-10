ナチュラルローソン、トルティーヤやチップス、ビールなどのメキシコ料理が目白押し! 【¡Hola!メキシコフェア】
ナチュラルローソンは6月9日より、メキシコ旅行気分を味わえる商品を集めた「¡Hola!メキシコフェア」を開催している。今回は、おすすめ商品をピックアップして紹介する。
○チリコンカンライス(もち麦入りご飯)
ナチュラルローソン「チリコンカンライス(もち麦入りご飯)」(599円)
「チリコンカンライス(もち麦入りご飯)」(599円)は、トマト、豚挽肉、赤インゲン豆などを、チリパウダー､ブイヨン等で仕立てたスパイシーな味わいのチリコンカンを、もち麦入りご飯の上にのせた一品。
○トルティーヤ サルサチキン
ナチュラルローソン「トルティーヤ サルサチキン」(448円)
「トルティーヤ サルサチキン」(448円)は、スパイシーなサルサソースで仕立てたチキンと彩り野菜を、メキシコの主食“トルティーヤ”で巻いたワンハンドフード。
○ひよこ豆のワカモレ風サラダ
ナチュラルローソン「ひよこ豆のワカモレ風サラダ」(365円)
「ひよこ豆のワカモレ風サラダ」(365円)は、アボカドをメインとしたメキシコ発祥のディップソース「ワカモレ」に、ひよこ豆を合わせたサラダ。そのまま食べても､何かにディップしても。
○チリコンカン&アボカドポテト
ナチュラルローソン「チリコンカン&アボカドポテト」(397円)
「チリコンカン&アボカドポテト」(397円)は、スパイシーな味わいのチリコンカンサンドと、ライムドレッシング仕立てのアボカドポテトサンドの2種を楽しむことができる商品。
○フラワートルティーヤ/チャンキートマト サルサディップ マイルド
ナチュラルローソン「フラワートルティーヤ」(971円)と「チャンキートマト サルサディップ マイルド」(949円)
また、常温保存可能なプレーンタイプのトルティーヤ「フラワートルティーヤ」(971円)も登場。さらに、トマトなどの野菜がベースのサルサ「チャンキートマト サルサディップ マイルド」(949円)も用意されている。
○テカテ/ SOL
ナチュラルローソン「テカテ」(394円)と「SOL」(405円)
メキシコの老舗ビールブランド『テカテ』と『SOL』から、メキシカンビールも登場。キレとコクのバランスのとれた味わい「テカテ」(394円)は、塩とライムで楽しむのがテカテスタイル。苦みが少ない「SOL」(405円)は､クリアで爽やかな味わいのビールとなっている。
○ナチップス/トルティーヤチップス ソルト
ナチュラルローソン「ナチップス」(582円)と「トルティーヤチップス ソルト」(582円)
「ナチップス」(582円)は、まるいコーンチップスに塩のみで味付けした､香ばしいチップス｡また、三角形のコーンチップスに塩のみで味付けした､香ばしいチップス「トルティーヤチップス ソルト」(582円)もラインアップされている。
○トルティーヤチップス ナチョチーズ
ナチュラルローソン「トルティーヤチップス ナチョチーズ」(605円)
「トルティーヤチップス ナチョチーズ」(605円)は、パリパリとした食感のトルティーヤチップスのチーズフレーバー｡色々な食べ方で楽しむことができる。
○トルティーヤロールズ フラミンホット/チリ&ライム
ナチュラルローソン「トルティーヤロールズ フラミンホット/チリ&ライム」(626円)
「トルティーヤロールズ フラミンホット/チリ&ライム」(626円)は、ひとくちサイズにロールした食感が楽しいトルティーヤチップス｡辛さがおいしいフラミンホットと、フレッシュなライムの酸味が利いた味わいのチリ&ライムの2種が用意されている。
※画像はすべてイメージ。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
○チリコンカンライス(もち麦入りご飯)
ナチュラルローソン「チリコンカンライス(もち麦入りご飯)」(599円)
「チリコンカンライス(もち麦入りご飯)」(599円)は、トマト、豚挽肉、赤インゲン豆などを、チリパウダー､ブイヨン等で仕立てたスパイシーな味わいのチリコンカンを、もち麦入りご飯の上にのせた一品。
ナチュラルローソン「トルティーヤ サルサチキン」(448円)
「トルティーヤ サルサチキン」(448円)は、スパイシーなサルサソースで仕立てたチキンと彩り野菜を、メキシコの主食“トルティーヤ”で巻いたワンハンドフード。
○ひよこ豆のワカモレ風サラダ
ナチュラルローソン「ひよこ豆のワカモレ風サラダ」(365円)
「ひよこ豆のワカモレ風サラダ」(365円)は、アボカドをメインとしたメキシコ発祥のディップソース「ワカモレ」に、ひよこ豆を合わせたサラダ。そのまま食べても､何かにディップしても。
○チリコンカン&アボカドポテト
ナチュラルローソン「チリコンカン&アボカドポテト」(397円)
「チリコンカン&アボカドポテト」(397円)は、スパイシーな味わいのチリコンカンサンドと、ライムドレッシング仕立てのアボカドポテトサンドの2種を楽しむことができる商品。
○フラワートルティーヤ/チャンキートマト サルサディップ マイルド
ナチュラルローソン「フラワートルティーヤ」(971円)と「チャンキートマト サルサディップ マイルド」(949円)
また、常温保存可能なプレーンタイプのトルティーヤ「フラワートルティーヤ」(971円)も登場。さらに、トマトなどの野菜がベースのサルサ「チャンキートマト サルサディップ マイルド」(949円)も用意されている。
○テカテ/ SOL
ナチュラルローソン「テカテ」(394円)と「SOL」(405円)
メキシコの老舗ビールブランド『テカテ』と『SOL』から、メキシカンビールも登場。キレとコクのバランスのとれた味わい「テカテ」(394円)は、塩とライムで楽しむのがテカテスタイル。苦みが少ない「SOL」(405円)は､クリアで爽やかな味わいのビールとなっている。
○ナチップス/トルティーヤチップス ソルト
ナチュラルローソン「ナチップス」(582円)と「トルティーヤチップス ソルト」(582円)
「ナチップス」(582円)は、まるいコーンチップスに塩のみで味付けした､香ばしいチップス｡また、三角形のコーンチップスに塩のみで味付けした､香ばしいチップス「トルティーヤチップス ソルト」(582円)もラインアップされている。
○トルティーヤチップス ナチョチーズ
ナチュラルローソン「トルティーヤチップス ナチョチーズ」(605円)
「トルティーヤチップス ナチョチーズ」(605円)は、パリパリとした食感のトルティーヤチップスのチーズフレーバー｡色々な食べ方で楽しむことができる。
○トルティーヤロールズ フラミンホット/チリ&ライム
ナチュラルローソン「トルティーヤロールズ フラミンホット/チリ&ライム」(626円)
「トルティーヤロールズ フラミンホット/チリ&ライム」(626円)は、ひとくちサイズにロールした食感が楽しいトルティーヤチップス｡辛さがおいしいフラミンホットと、フレッシュなライムの酸味が利いた味わいのチリ&ライムの2種が用意されている。
※画像はすべてイメージ。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。