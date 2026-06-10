春雨は戻さず、旨みと煮汁を全吸収！梅みそ味が後を引く『トマト豚こまの梅春雨』

ジメジメ暑い日にもするりと食べられる春雨おかずをご紹介。

トマトや豚こまに梅みそを加えた、さっぱりとしながらもこくのある味わい。春雨は戻さず加えるから手間いらず。ちゅるんとした春雨に煮汁がよくからんで、白飯が進みますよ〜。

『トマトと豚こまの梅春雨』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……150g

塩……少々

春雨（カットタイプ）……50g

トマト……2個（約300g）

〈A〉

梅干し（塩分15％程度）……1個

豆板醤……小さじ1/2

みそ……大さじ1/2

酒……大さじ1/2

砂糖……小さじ1

水……1/2カップ

あれば万能ねぎの小口切り……適宜

ごま油……大さじ1

作り方

（1）豚肉は細かく切り、塩をもみ込む。トマトはへたを取り、一口大の乱切りにする。梅干しは種を取ってたたき、残りの〈A〉と合わせる。

（2）フライパンにごま油を入れて中火で熱し、豚肉、トマトを加えてさっと炒める。春雨、〈A〉を加えてひと混ぜし、ふたをして4分ほど煮る。春雨がスープを吸って柔らかくなったら火を止める。器に盛り、あれば万能ねぎをふる。

豆板醤を合わせたパンチのある味わいはくせになるおいしさ！ 箸が止まらなくなりますよ。

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページCooking』2022年夏号より）