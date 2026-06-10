春雨は戻さず、旨みと煮汁を全吸収！梅みそ味が後を引く『トマト豚こまの梅春雨』
ジメジメ暑い日にもするりと食べられる春雨おかずをご紹介。
トマトや豚こまに梅みそを加えた、さっぱりとしながらもこくのある味わい。春雨は戻さず加えるから手間いらず。ちゅるんとした春雨に煮汁がよくからんで、白飯が進みますよ〜。
『トマトと豚こまの梅春雨』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……150g
塩……少々
春雨（カットタイプ）……50g
トマト……2個（約300g）
〈A〉
梅干し（塩分15％程度）……1個
豆板醤……小さじ1/2
みそ……大さじ1/2
酒……大さじ1/2
砂糖……小さじ1
水……1/2カップ
あれば万能ねぎの小口切り……適宜
ごま油……大さじ1
作り方
（1）豚肉は細かく切り、塩をもみ込む。トマトはへたを取り、一口大の乱切りにする。梅干しは種を取ってたたき、残りの〈A〉と合わせる。
（2）フライパンにごま油を入れて中火で熱し、豚肉、トマトを加えてさっと炒める。春雨、〈A〉を加えてひと混ぜし、ふたをして4分ほど煮る。春雨がスープを吸って柔らかくなったら火を止める。器に盛り、あれば万能ねぎをふる。
豆板醤を合わせたパンチのある味わいはくせになるおいしさ！ 箸が止まらなくなりますよ。
教えてくれたのは…
しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ
料理家
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料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。
（『オレンジページCooking』2022年夏号より）