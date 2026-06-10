東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価指数（5月）08:50

結果 0.9%

予想 0.8% 前回 2.8%（2.3%から修正）（前月比)

結果 6.3%

予想 5.6% 前回 5.3%（4.9%から修正）（前年比)



【中国】

消費者物価指数（CPI）（5月）10:30

結果 1.2%

予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)



生産者物価指数（PPI）（5月）10:30

結果 3.9%

予想 3.9% 前回 2.8%（前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領「イランへの対応は極めて強硬」

米中央軍（CENTCOM）イランに対し自衛攻撃実施

イラン外相「いかなる攻撃にも断固として応戦する」

イラン革命防衛隊「敵対行為が続く場合、より厳しい対応取る」

イラン外務省「湾岸諸国には米イスラエルの攻撃を阻止する責任がある」



トランプ米大統領は依然としてイラン合意近いと見る（ポリティコ）

イランとの交渉に何ら影響はない、イランとの合意は間近だ

外部サイト