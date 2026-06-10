東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
国内企業物価指数（5月）08:50
結果　0.9%
予想　0.8%　前回　2.8%（2.3%から修正）（前月比)
結果　6.3%
予想　5.6%　前回　5.3%（4.9%から修正）（前年比)

【中国】
消費者物価指数（CPI）（5月）10:30
結果　1.2%
予想　1.3%　前回　1.2%（前年比)

生産者物価指数（PPI）（5月）10:30
結果　3.9%
予想　3.9%　前回　2.8%（前年比)

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「イランへの対応は極めて強硬」
米中央軍（CENTCOM）イランに対し自衛攻撃実施
イラン外相「いかなる攻撃にも断固として応戦する」
イラン革命防衛隊「敵対行為が続く場合、より厳しい対応取る」
イラン外務省「湾岸諸国には米イスラエルの攻撃を阻止する責任がある」

トランプ米大統領は依然としてイラン合意近いと見る（ポリティコ）
イランとの交渉に何ら影響はない、イランとの合意は間近だ