東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
国内企業物価指数（5月）08:50
結果 0.9%
予想 0.8% 前回 2.8%（2.3%から修正）（前月比)
結果 6.3%
予想 5.6% 前回 5.3%（4.9%から修正）（前年比)
【中国】
消費者物価指数（CPI）（5月）10:30
結果 1.2%
予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（5月）10:30
結果 3.9%
予想 3.9% 前回 2.8%（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「イランへの対応は極めて強硬」
米中央軍（CENTCOM）イランに対し自衛攻撃実施
イラン外相「いかなる攻撃にも断固として応戦する」
イラン革命防衛隊「敵対行為が続く場合、より厳しい対応取る」
イラン外務省「湾岸諸国には米イスラエルの攻撃を阻止する責任がある」
トランプ米大統領は依然としてイラン合意近いと見る（ポリティコ）
イランとの交渉に何ら影響はない、イランとの合意は間近だ
※経済指標
【日本】
国内企業物価指数（5月）08:50
結果 0.9%
予想 0.8% 前回 2.8%（2.3%から修正）（前月比)
結果 6.3%
予想 5.6% 前回 5.3%（4.9%から修正）（前年比)
【中国】
消費者物価指数（CPI）（5月）10:30
結果 1.2%
予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（5月）10:30
結果 3.9%
予想 3.9% 前回 2.8%（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「イランへの対応は極めて強硬」
米中央軍（CENTCOM）イランに対し自衛攻撃実施
イラン外相「いかなる攻撃にも断固として応戦する」
イラン革命防衛隊「敵対行為が続く場合、より厳しい対応取る」
イラン外務省「湾岸諸国には米イスラエルの攻撃を阻止する責任がある」
トランプ米大統領は依然としてイラン合意近いと見る（ポリティコ）
イランとの交渉に何ら影響はない、イランとの合意は間近だ