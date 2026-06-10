選手が練習や試合に集中できるように、スパイクやユニホーム、練習道具などの管理・メンテナンスを行うのが用具係「キットマネジャー」の仕事だ。

長年にわたってチームを縁の下で支え続けてきた山根威信さん（５０）は「たかが用具係、されど用具係。チームが勝つための準備を追求する」と力を込める。（木口慎太郎）

岡田武史さん「お前、それで勝てるのか」

Ｊリーグの横浜フリューゲルス（現横浜Ｆ・マリノス）の用具係を経て、１９９９年から代表チームの用具係を任されるように。２００２年の日韓大会以降、５度のワールドカップ（Ｗ杯）を経験する中で勝利に対する意識がより強まったのは、１０年南アフリカ大会で監督を務めた岡田武史さん（６９）とのやりとりがきっかけだった。

選手たちが着る新しいウェアの脱ぎやすさについて岡田さんに説明すると、「お前、それで勝てるのか？」と返された。直後はウェアと勝ち負けの関係が理解できず戸惑った。でも、どうすれば勝ちにつながるのか、用具係も「勝ちにこだわれ」という意味だと受け取った。

試合の日は開始３時間半前には会場入りし、チームが試合に集中できるようユニホームやボールなどの用意、練習のサポート、ロッカー室の準備などに駆け回る。チームの勝利に少しでも貢献しようと工夫をこらす。

ユニホームをハンガーにかけるわけ

例えば、ロッカー室に準備する各選手のユニホームはあえて畳まず、背番号と選手名が見えるようハンガーに掛けておく。選手たちがロッカー室に入った瞬間、ずらりとつるされたユニホームを見て、「戦いの場に来た」という気持ちを高めてもらう狙いがある。

用具係の仕事の一つである試合後のロッカー室の清掃は、来た時より美しくを意識している。

前回の２２年カタール大会では、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が、ドイツ戦後の整理整頓された日本代表のロッカー室をＳＮＳに写真付きで投稿。テーブルに置いた折り鶴とお礼を記した手紙も取り上げられ、世界中で話題になった。

各年代の日本代表チームで慣例になった清掃は、選手たちが手伝ってくれることも多い。ゴールキーパーの鈴木彩艶（ざいおん）選手（２３）は、シャワー後すぐに、置いてあるほうきで掃除を始め、洗濯物まで回収してくれるという。「全員がチームのために動いてくれて、清掃でも一体感が生まれる」と明かす。

移動や時差、求められる柔軟さ

Ｗ杯に向けて事前合宿を行ったメキシコ・モンテレイでは、練習場の芝の状態が悪く、たびたび練習場が変更される事態になった。メキシコ、カナダ、米国の３か国で開かれる今大会は移動に伴う時差があり、チームの環境を整えるキットマネジャーには柔軟な対応が求められる。

「選手はＷ杯優勝を狙って戦う。勝つために裏方スタッフもふさわしい準備や行動をしたい」。長年培ってきた経験とノウハウでチームを全力でサポートしていく。