主人公を突き落とした犯人は…『リボーン』最終話で辿りついた予想外の答え

高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と、正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んできたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作は、新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公・光誠が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたところからスタート。さらに光誠は、自分が立ち退きを進めていた寂れた商店街に生きる男・英人に“転生”しており、人生をやり直す羽目になった男の“再生《リボーン》の物語”が描かれてきた。

6月9日（火）に放送された最終話では、ついに光誠が、転生のきっかけとなった階段転落について“ある答え”に辿りついた。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】光誠が階段から転落した真相

◆「俺は今、別の答えに辿りついた」

最終話では、いよいよ第1話で光誠が英人に転生するきっかけとなった“何者かに神社の階段で突き落とされた日”が、再びやってきた。

そして、神社にいた“この世界の光誠”のもとに現れたのは、NEOXISを去った友野達樹（鈴鹿央士）だった。

しかし友野は、“この世界の光誠”を突き飛ばすことなく話しかけ、「根尾社長、もう一度だけ話を聞いてほしくて来ました」と歩み寄ろうとする。それでも“この世界の光誠”は友野を突き放すような態度をとり、階段から去ろうとした。

すると友野は“この世界の光誠”に手を伸ばし、揉み合いになりかけるも、その瞬間英人に転生している光誠が割って入り、なんとか転落を阻止した。

そしてついに、転生中の光誠と“この世界の光誠”が対面する――。

そこから、じつは“この世界の光誠”は中身が英人で、2人は入れ替わっていたことが判明。

光誠が英人として生きるうちに性格が丸くなっていったように、英人もまた、光誠の環境に置かれたことで冷酷無比な人間に変化していた。

このことを目の当たりにした光誠は、「置かれた環境なんだ。どこに身を置いて、誰といるかで、人の性格なんて変わってしまう」と語る。

そして、光誠が誰かに突き落とされて転生したことを打ち明けると、“この世界の光誠”は「（犯人は）友野くんですか？」と尋ねた。

しかし光誠は「いや、俺は今、別の答えに辿りついた」と切り出し、「誰かに突き落とされたなんて、俺の勝手な思い込みだ。本当は君と同じように、未来に絶望していた。根尾光誠は自ら転落した」と告げた。

光誠が物語の前提を覆す驚きの結論を導き出す、衝撃的な展開となっていた。