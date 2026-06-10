2026年ファイナル第2戦の平均視聴者数は1643万人…昨年の第2戦から88パーセント増

6月10日（現地時間9日、日付は以下同）。『ESPN』は、6日にフロストバンク・センターで行われた「NBAファイナル2026」第2戦が、これまでに『ABC』で放送されたファイナル第2戦の中では2018年以来、最も多い視聴者数を記録したことを発表した。

『Nielsen Big Data + Panel』によると、ニューヨーク・ニックスが105－104でサンアントニオ・スパーズに勝利した今年のファイナル第2戦の平均視聴者数は1643万人、アメリカ東部時間午後11時15分（現地時間）のピーク時には1942万人に達したとのこと。

また、オクラホマシティ・サンダーとインディアナ・ペイサーズが対戦した2025年のファイナル第2戦から、視聴者数が88パーセントも増加したという。

さらに、『ABC』で放送されたファイナル第2戦は、現地時間5日に放送されたテレビ番組全体、そして主要な男性視聴者層と成人視聴者層のすべてにおいて、最も視聴された番組に。

2試合を終えた時点で、『ABC』で放送されている今年のNBAファイナルにおける平均視聴者数は1668万人。前年比は89パーセント増で、2018年以来、第2戦までの視聴者数としては最多となっている。

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