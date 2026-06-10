ペットゴー<7140.T>が３日ぶりに反発している。この日、犬猫の食事療法食「ベッツワンベテリナリー」の動物病院チャネルへの販売を開始すると発表しており、好材料視されている。



全国の動物病院・獣医師向けに医療材料・医療機器や医薬品をＥＣサイトを通じて販売するシグニ（東京都江東区）の動物病院向けＥＣサイト「シグニＶＥＴ」を通じて販売する。同サイトは、国内にある動物病院の９０％以上にあたる約１万１０００施設が会員登録していることから、販路拡大による業績への貢献が期待されている。なお、同件は５月に開始したノミ・マダニ駆除薬に続き、シグニを通じた動物病院向け販売の第２弾にあたる。



出所：MINKABU PRESS