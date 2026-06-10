【きょうから】スシロー、東海限定で「ドデスカ！」と初コラボ 「スシロー流ひつまぶし」など地域グルメを商品化
スシローは10日、メ〜テレの朝の情報番組『ドデスカ！」との初コラボ商品4品を、愛知・岐阜・三重県内の店舗限定で発売した。メ〜テレのマスコットキャラクター“ウルフィ”をイメージした「みそカツ風ロール」のほか、「スシロー流ひつまぶし」など東海地方ゆかりのグルメを取り入れた商品を展開する。
【画像】みそカツにひつまぶし…ご当地メニュー満載のコラボメニュー全部みせ
今回のコラボは、スシローが掲げる「地域に喜ばれる店をつくります」という取り組みの一環として実現したもの。東海地方で放送され、2026年に放送開始25年目を迎えた『ドデスカ！」との初の共同企画となる。
商品は、番組に出演する島貫凌アナウンサーが考案し、スシローの商品開発担当者が販売向けに仕立てた。「みそカツ風ロール」は、名古屋名物のみそカツをイメージした商品で、カツとレタスを巻いた裏巻きを採用。見た目を“ウルフィ”に見立て、店内仕込みのみそだれをかけた。コラボ限定ピックが付属し、“ウルフィ”グッズが当たるキャンペーンにも応募できる。
「スシロー流ひつまぶし」は、粉末かつおと甘だれを合わせた混ぜしゃりに、蒲焼きだれで焼いたうなぎの刻みをトッピング。まずはそのまま味わい、その後は座席に備え付けの粉末緑茶でお茶漬け風に楽しめる仕立てとなっている。
さらに、愛知県西尾市のソウルフード「いかフライのレモン煮」をイメージした「いかフライのレモンだれにぎり」も登場。店内で揚げたいかフライをレモンだれにくぐらせることで、さっぱりとした後味に仕上げた。
三重県熊野地方の郷土料理「めはり寿司」をアレンジした「上えび天のめはりにぎり」も販売する。人気ネタの「上えび天」を高菜で包み、“目が張るほど大きい”という由来になぞらえた食べ応えのあるサイズが特徴だ。
■商品概要
・「みそカツ風ロール」
価格：税込200円〜
販売期間：6月10日〜ピック総数3万2000枚がなくなり次第終了
・「スシロー流ひつまぶし」
価格：税込260円〜
販売期間：6月10日〜予定数2万食がなくなり次第終了
・「いかフライのレモンだれにぎり」
価格：税込200円〜
販売期間：6月10日〜予定数4万5000食がなくなり次第終了
・「上えび天のめはりにぎり」
価格：税込160円〜
販売期間：6月10日〜予定数1万8000食がなくなり次第終了
販売は愛知・岐阜・三重県内のスシロー限定。持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱わず、持ち帰りにも対応しない。
【画像】みそカツにひつまぶし…ご当地メニュー満載のコラボメニュー全部みせ
今回のコラボは、スシローが掲げる「地域に喜ばれる店をつくります」という取り組みの一環として実現したもの。東海地方で放送され、2026年に放送開始25年目を迎えた『ドデスカ！」との初の共同企画となる。
「スシロー流ひつまぶし」は、粉末かつおと甘だれを合わせた混ぜしゃりに、蒲焼きだれで焼いたうなぎの刻みをトッピング。まずはそのまま味わい、その後は座席に備え付けの粉末緑茶でお茶漬け風に楽しめる仕立てとなっている。
さらに、愛知県西尾市のソウルフード「いかフライのレモン煮」をイメージした「いかフライのレモンだれにぎり」も登場。店内で揚げたいかフライをレモンだれにくぐらせることで、さっぱりとした後味に仕上げた。
三重県熊野地方の郷土料理「めはり寿司」をアレンジした「上えび天のめはりにぎり」も販売する。人気ネタの「上えび天」を高菜で包み、“目が張るほど大きい”という由来になぞらえた食べ応えのあるサイズが特徴だ。
■商品概要
・「みそカツ風ロール」
価格：税込200円〜
販売期間：6月10日〜ピック総数3万2000枚がなくなり次第終了
・「スシロー流ひつまぶし」
価格：税込260円〜
販売期間：6月10日〜予定数2万食がなくなり次第終了
・「いかフライのレモンだれにぎり」
価格：税込200円〜
販売期間：6月10日〜予定数4万5000食がなくなり次第終了
・「上えび天のめはりにぎり」
価格：税込160円〜
販売期間：6月10日〜予定数1万8000食がなくなり次第終了
販売は愛知・岐阜・三重県内のスシロー限定。持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱わず、持ち帰りにも対応しない。