お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、かつて出演した番組について語った。

この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で岡田は、2017年に5日間限定で放送され、時事ネタを取り上げた生番組「おはよう、たけしですみません。」をピックアップ。メインMCのビートたけしを筆頭に、「爆笑問題」太田光、水道橋博士というメンバーに「なぜか俺がキャスティングされた」と振り返った。

その理由を「この生放送の数日前に、初めてテレビタックルで一緒になった」と、たけしとの共演を回想。「その時ににぎやかにやったら、恐らくそこで“岡田”みたいな感じに」と推測すると、当時話題になったことを覚えているというタレント・伊集院光は「たしかに、太田さんと水道橋博士だと濃すぎるから」と納得した。

しかし番組内容については「もう1回見たらダメだと思う」と岡田。「ほぼ放送できへんようなことを、たけしさんは生放送でバンバン言ってるのよ。ここでも言えへんような。今やったらヤバいようなことを」と懐かしむと、伊集院は「テレ東で良かったね」と笑っていた。