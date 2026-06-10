女優の笹本玲奈（40）が10日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を公表した。

ミュージカル「メリー・ポピンズ」で、宝塚歌劇団元宙組トップスターで女優の朝夏まなと、女優の濱田めぐみとともにトリプルキャストで主人公・メリー・ポピンズを演じた笹本。「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」と感謝した。

続けて、「私事になりますが、この度第二子を出産いたしました」と報告。「無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご報告させて頂きます」と伝えた。

「年内また新しい作品のご報告もあると思います。ぜひ楽しみにお待ち下さい。今度ともどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

笹本は1998年に5代目ピーターパンとして主演デビュー。「レ・ミゼラブル」、「ミス・サイゴン」、「ジキル&ハイド」など数々のミュージカル作品に出演している。07年に第32回菊田一夫演劇賞の演劇賞、08年に第15回読売演劇大賞優秀女優賞および杉村春子賞を受賞している。プライベートでは17年に一般男性との結婚発表。同年10月に第１子出産を発表した。