「最近、疲れやすくなった…」40代以降が見直したい“水分補給”の習慣
以前と同じように過ごしているのに、「なんとなく疲れやすい」と感じることはありませんか？40代以降は、仕事や家事、睡眠不足などさまざまな要因が重なり、体のコンディションが変化しやすくなります。その中で見落とされがちなのが、水分補給です。今回は、40代・50代が見直したい水分補給の習慣について紹介します。
のどが渇いてから飲んでいない？
忙しいと、水を飲むこと自体を忘れてしまう人も少なくありません。気づけば午前中ほとんど飲んでいなかった、という人もいるでしょう。
コーヒーやお茶だけになっていない？
仕事中はコーヒーやお茶ばかり飲んでいませんか？もちろんそれらも水分源のひとつですが、水そのものを飲む機会が少なくなっていませんか？
最近は、デスクにボトルやタンブラーを置いて、水を飲む回数を意識する人も増えています。まずは“水を飲むきっかけ”を作ることが大切です。
“まとめ飲み”をしていない？
健康のために水を飲もうと思っても、気づいたときに一気に飲むだけになっている人もいます。
でも最近は、“必要な量を一度に飲む”より、“こまめに分けて飲む”考え方が一般的。朝起きたとき、食事のとき、外出前など、生活の中でタイミングを決めておくと続けやすくなります。40代以降は、頑張って飲むより、自然に飲める仕組みを作ることが大切です。
40代以降の体調管理において、水分補給のタイミングを見直すだけでも、毎日の過ごしやすさにつながることがあります。まずは無理なく続けられる方法で、水を飲む習慣を作っていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています ※体調や症状には個人差があります。気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください
🌼水分補給をこまめにする人、あまりしない人、体調にどう影響する？