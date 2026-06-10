気持ちの切り替えが早い人はここが違う。引きずりやすい人との３つの違い
嫌なことがあると、何日も引きずってしまうところはありませんか？一方で、落ち込むことがあっても、比較的早く気持ちを切り替えられる人もいます。その差は、性格の強さやポジティブ思考だけではありません。気持ちの切り替えが早い人は“気持ちを引きずりにくい習慣”を持っているものなのです。
頭の中だけで処理し続けない
気持ちの切り替えが早い人は、考え事を頭の中だけで抱え込みません。例えば、ノートに書き出す、人に話す、スマホのメモに整理する。こうして一度外に出すことで、自分の考えをまとめています。
気分転換を後回しにしない
意外と差が出るのが、落ち込んだあとの行動。気持ちの切り替えが早い人は、「元気になったら動こう」と考えません。少し散歩する、好きな音楽を聴く、カフェで休憩するなど、小さな行動を先に入れて切り替えようとしいます。
気持ちは、考えるだけよりも、行動によって変わることも少なくありません。そのため、“気分が変わるのを待つ”より、“少し動いてみる”を選ぶのも気持ちを切り替えるコツのひとつです
全部を自分のせいにしない
ネガティブな感情を引きずりやすい人ほど、「自分が悪かったのかも」と考え続けてしまう傾向も。一方で、切り替えが早い人は、自分の反省点と、相手や環境の要因を分けて考えています。
もちろん反省はしますが、“何でも自分の責任”にはしません。そうすることで、必要以上に自分を責め続ける状態になりにくくしているのです。
気持ちの切り替えが早い人だって、落ち込まないわけではありません。でも、考えを外に出すこと、行動を起こすこと、自分を責めすぎないようにすることで“引きずりにくい状態”をつくっています。まさにこれが、気持ちを整えるための大切なポイントなのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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