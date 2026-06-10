急に予定を合わせてくれるように。男性が“優先順位を上げた”ときのサイン
以前はなかなか予定が合わなかったのに、急に日程調整に積極的になる。忙しいはずなのに時間を作ってくれる。そんな男性の対応の変化に気づいたことはありませんか？男性は、本気で会いたい相手ほど“時間の使い方”が変わります。
忙しくても時間を作ろうとする
本気度が高まると、男性は“空いた時間に会う”から“会うために時間を作る”へ変わります。仕事終わりに少しだけ会ったり、予定を調整したりするでしょう。忙しいこと自体は変わらなくても、時間の確保の仕方に違いが出てくるのです。
先の予定を決めたがる
本気で関係を続けたい相手には、男性は先の約束をしようとします。「来週どう？」「来月ならここ行こう」など、未来の予定を自然に入れてくるのは、“また会う前提”で考えているからです。
あなたの都合を気にするようになる
自分の都合だけではなく、「いつなら大丈夫？」とあなたの予定を優先するようになるのも特徴。男性は会いたい気持ちが強いほど、“どうすれば確実に会えるか”を考えるようになります。ここに本気度がわかりやすく表れるのです。
男性の本音は、「会いたい」という言葉よりも時間の使い方に表れるもの。予定を合わせようとする行動が増えているなら、それは優先順位が変わってきたサインかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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