冷感だけじゃない。40代からの“滝汗・毛穴・夏くすみ”対策に頼れるひんやりコスメ４選
すでに30℃を超える日も増え、今年の夏も厳しい暑さが予想されています。40代になると、汗や皮脂によるメイク崩れだけでなく、エアコンによる乾燥、たるみ毛穴、夏くすみなど、大人ならではの肌悩みも深刻化しやすいもの。そんな夏の美容対策として今注目したいのが、ひんやり心地よく使える“冷感コスメ”です。
最近はただ涼しいだけではなく、保湿や毛穴ケア、くすみ対策まで叶えてくれる高機能アイテムが続々登場。今回は、暑い季節を少しでも快適に過ごしたい大人世代におすすめの４アイテムをご紹介します。
−4.4℃のクール感で洗うたび爽快【FAS】夏くすみ対策にも注目のクレンジング
夏になると、帰宅後すぐにメイクや皮脂汚れを落としたくなるもの。そんな時に活躍してくれるのがFASの「ザ クリア クレンジングジェル クール」です。
▲FAS ザ クリア クレンジングジェル クール 180mL ￥5,940（税込）
肌にのせた瞬間からひんやりとした心地よさが広がり、暑さで火照った肌をクールダウン。みずみずしいジェルがメイクや汚れをすっきり落としながら、つるんとなめらかな洗い上がりを叶えてくれます。さらに、京都産発酵はちみつエキスや保湿成分を配合。夏に気になるくすみや乾燥にアプローチしながらケアできるのも魅力です。W洗顔不要なので、暑い日の時短ケアにもぴったりでしょう。
暑い日のスキンケアを快適に【RMK】うるおいも冷感も叶える限定アイテム
お風呂上がりや朝のスキンケア時間を少しでも快適にしたいなら、RMKの「W トリートメントオイル クール」と「モイストチャージ クーリングジェル」に注目です。
▲左：RMK W トリートメントオイル クール 50mL ￥4,400（税込）、右：RMK モイストチャージ クーリングジェル 150mL ￥4,180（税込） ※ともに夏季限定発売中
「W トリートメントオイル クール」は、水性と油性のうるおいをバランス良く届けるプレケアオイル。冷房による乾燥やハリ不足が気になる夏肌をやわらかく整え、ツヤ感のある肌へ導いてくれます。
一方の「モイストチャージ クーリングジェル」は、ひんやり感と保湿力を両立したジェルタイプの保湿液。みずみずしく肌になじみ、ベタつきを残しにくいので、暑い季節のスキンケアをシンプルに済ませたい人にもおすすめです。
毛穴・テカリ・メイク崩れ対策に【エトヴォス】ひんやり下地を仕込むのが正解
夏のベースメイク悩みといえば、やはり毛穴目立ちやテカリによるメイク崩れ。そんな大人肌の救世主になりそうなのが、エトヴォスの「アイススムースプライマー」です。
▲エトヴォス アイススムースプライマー 20g ￥2,750（税込） ※限定品
肌にのせるとほんのり冷感があり、ベタつきを抑えながらさらりとした質感へ整えてくれる化粧下地。毛穴や肌の凹凸を自然にカバーし、なめらかな肌印象を演出してくれます。さらに、保湿成分や整肌成分も配合。乾燥しやすい大人肌にも使いやすい処方です。顔全体ではなく、小鼻まわりやTゾーンなど皮脂が気になる部分にポイント使いすると、より自然な仕上がりになります。
暑さによるほてり、汗、乾燥、毛穴目立ちなど、40代以降の夏肌は想像以上に過酷な環境にさらされています。だからこそ、毎日のケアに“ひんやり心地よいアイテム”を取り入れることが大切。今回紹介したFAS、RMK、エトヴォスの限定アイテムは、冷感だけでなく大人の肌悩みに寄り添う機能性も魅力。夏本番を迎える前に取り入れて、少しでも快適に、そしてご機嫌な肌で暑い季節を乗り切っていきましょう。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
🌼夏肌をクールにリセット！大人の“老け見え”を食い止める「冷感コスメ」最前線