１３日に行われる「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」に先駆け、世界へ発信するアニメ音楽フェス「リスアニ！ ＬＩＶＥ ｏｎ ＴＯＫＹＯ ＡＮＩＭＥ ＭＵＳＩＣ ＨＩＧＨＬＩＧＨＴＳ」が９日、東京・有明のＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで行われた。大トリを務めたオーイシマサヨシは圧巻のパフォーマンスで会場の熱を最高潮に持っていった。

緑色の学生服風の衣装を着て登場すると、オーイシの登場を待っていた客席からは大歓声がわき上がった。「アニソン界のおしゃべりクソメガネ・オーイシマサヨシです」とあいさつすると、「インパーフェクト」や新曲「君は恋人」など全５曲を披露。オーイシの熱に呼応するように、緑のサイリウムが光り続けた。

最後ＭＣでは「今日一日通して思いました。アニソンってマジで最高やな」とファンへ呼びかけると今日一番の声援が起きた。続けて「『ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ』に来年こそはノミネートされて、アニソンを日本中に、世界中に届けたいと思います」と来年への意気込みを宣言すると、ギターを弾きながら「君じゃなきゃダメみたい」を熱唱。会場も一つになったクライマックスを迎えた。

この日は、人気アニメ「ラブライブ！」シリーズの派生ユニット・Ｇｕｉｌｔｙ Ｋｉｓｓ、Ｓａｉｎｔ Ｓｎｏｗなど全７組が出演。全曲生バンドによる演奏で、臨場感満載のライブを届けた。