１３日に行われる「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」に先駆け、世界へ発信するアニメ音楽フェス「リスアニ！ ＬＩＶＥ ｏｎ ＴＯＫＹＯ ＡＮＩＭＥ ＭＵＳＩＣ ＨＩＧＨＬＩＧＨＴＳ」が９日、東京・有明のＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで行われた。

人気アニメ「ラブライブ！」シリーズの派生ユニット・Ｇｕｉｌｔｙ Ｋｉｓｓ、Ｓａｉｎｔ Ｓｎｏｗやオーイシマサヨシなど全７組が出演。全曲生バンドによる演奏で、臨場感満載のライブを届けた。

サイリウムの波が揺れ続ける中のパフォーマンスとなったＴｒｙＳａｉｌの麻倉ももは「盛り上がりがすごい。まだまだボルテージ上げる曲用意していますのでついてきてください」とシャウト。夏川椎菜は「火曜の夜にこんなに熱いライブをすることはなかなかない」とファンの熱の大きさに驚いていた。

迷星叫など全５曲を披露したＭｙＧｏ！！！！！のボーカル・羊宮妃那も「特別なステージに５人で立つことが出来てとてもうれしいです。精いっぱい盛り上げていくので最後までよろしくお願いします」とファンに呼びかけていた。

授賞式に向けた５日〜１３日を「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ＷＥＥＫ」と題し、都内各地でライブステージ、ショーケース、音楽関係者によるセミナーなど多彩なイベントが展開されている。