「パイレーツ３−１２ドジャース」（９日、ピッツバーグ）

ドジャースがｔｉｋｔｏｋに選手らが試合に備えて球場入りする動画を投稿。ロバーツ監督の姿が話題となった。

選手はそれぞれが私服姿だったが、試合前とあって浮ついた様子はなかった。大谷翔平投手はキャップを後ろに被り、黒のロングシャツに白いパンツというシンプルスタイル。山本由伸投手はメガネをかけて黒の半袖Ｔシャツでスタッフに手を挙げる様子もあった。

そんな中、なぜかロバーツ監督は右肩にゴルフのキャディーバッグを提げ、ポロシャツにキャップをかぶったゴルフウェアで登場。「ａｌｒｅａｄｙ ａ ｇｒｅａｔ ｄａｙ」（もう最高の日だ）と上機嫌で登場した。

撮影者から「Ｈｏｗ’ｄ ｙｏｕ ｄｏ？」（どうだった？）と問われると、「ｓｏｍｅ ｇｏｏｄ ｓｏｍｅ ｂａｄ」（良いこともあれば悪いこともあった）と豪快に笑いながら球場内に入っていった。

このシーンはファンの間でも話題となり、「監督が率先してレジャー感覚なのが面白い」「ゴルフ？ｗ」「監督何でゴルフバックなの」と驚く声が相次いだ。