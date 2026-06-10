お笑いコンビ、見取り図が10日、都内で不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」が主催する「夏の賃貸トラブル相談室」に参加した。

リリー（42）は先月末、セント・フォース所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）との結婚を発表したばかり。司会者から祝福されると「ありがとうございます。引き続きといいますか、これからも愛妻家タレントとしてやっていきます。杉浦太陽さん、ヒロミさんがライバルです」。

盛山晋太郎（40）は相方の結婚に驚いたことを「ひょうが降るかと思いましたよ。こいつ、結婚する気が一切ないなと思っていたんで。すごく独身を謳歌（おうか）していた。独身街道ばく進していたんです」と説明した。

リリーは「反響がすごかった」として「（西川）きよし師匠から『お祝いしたいから住所をショートメールで送ってくれ』というので送ったんです。でもまだ無視されています」。

リリーは結婚をして家への意識も変わったという。「今までは治安とか何でも良かった。本当に屋根さえあればいいみたいな感じ。でもこれからはママのために選んでいこうかなって思っている。愛妻家ですから」と愛妻家を宣言。盛山は「これまでとは180度違う。奥さまを愛してやまない」と驚きを隠さず、リリーは「バッチリです」と満面の笑みを見せた。