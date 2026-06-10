ホストクラブの飲食代の未払い金を回収する目的で女性客に対し、威迫するメッセージを送ったとして、風営法違反の容疑で岡山市北区のホストクラブ従業員の男(28)が逮捕されました。

【写真を見る】「家までとりにいこか⁉」ホストクラブの飲食代の未払い金を回収する目的で女性客にメッセージを送信か...ホストクラブ従業員の男(28)を逮捕【岡山】

「借用書でもかきにくるけ？」など送信か

警察によりますと、従業員の男は昨年(2025年)9月13日の午後0時35分ごろから午後4時25分ごろにかけて、岡山市北区本町のホストクラブの女性客(20代)に対し、飲食料の未払い金を回収する目的で、「親にでも借りて払えば？」「家までとりにいこか！？」「食い逃げや詐欺と一緒で捕まるからな」「借用書でもかきにくるけ？」などとSNSでメッセージを送信した疑いが持たれています。

調べに対して男は…

女性客の未払い金は十数万円とみられていて、警察の調べに対し、従業員の男(28)は「私がしたことに間違いありません」と容疑を認めています。2025年施行の改正風営法では、支払いをさせる目的での威迫行為が禁止されています。



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