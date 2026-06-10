見取り図リリー、結婚発表後初の公の場 杉浦太陽・ヒロミが“ライバル”「愛妻家タレントとしてやっていこうと」
【モデルプレス＝2026/06/10】お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）が6月10日、都内で行われたLIFULL HOMEʼS「賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室」に登壇。リリーは、5月27日のラジオでフリーアナウンサー・今川菜緒との結婚発表後、初の公の場となった。
【写真】見取り図リリーと結婚の年下アナウンサー美女
結婚を祝福されるとリリーは「ありがとうございます、すいません」と感謝。「引き続き、これからも愛妻家タレントとしてやっていこうと思います。杉浦太陽さんがライバルです。あとヒロミさん」と宣言した。相方の盛山は「じゃあお前、奥さんのこと“ママ”って呼ばないと」とツッコんで笑わせた。
ラジオで結婚報告を受けた盛山は、リリーの結婚に「雹（ひょう）が降るかと思いました。結婚する気一切ないと思っていた」と改めて驚いたことを回想。「独身を謳歌していて、ロレックスを買った次の日にクロムハーツを買っていた。独身街道を爆走していた」と散財を明かすと、リリーは「まぁそれは結婚しても変わらないですけど」と話していた。
結婚発表の反響は「すごかった」といい、「（西川）きよし師匠から『お祝いしたいからショートメールで住所を送ってくれ』と言われたんです」とまさかの大御所からの連絡も報告。「住所を送ったけど、いまのところ無視されている。『本当に送ってくるとは』と思われたんかな？ちょっと怖い…」と苦笑した。
この日は賃貸物件に関するイベント。結婚後の住まいにも興味津々で「いままでは男の一人暮らしだったから治安なんてなんでもよかった。これからは“ママ”のために…」とさっそくヒロミと同じく妻を“ママ”呼び。盛山は「もう奥さんのこと『ママ！？』ヒロミさん以外のタレントがやっていいんかな？」と話すと、リリーは「愛妻ですから」とにっこり。「愛してやまない？」との盛山の問いに、「もちろんです！」と即答。幸せな新婚オーラをふりまいた。（modelpress編集部）
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【写真】見取り図リリーと結婚の年下アナウンサー美女
◆見取り図・リリー、結婚後初の公の場
結婚を祝福されるとリリーは「ありがとうございます、すいません」と感謝。「引き続き、これからも愛妻家タレントとしてやっていこうと思います。杉浦太陽さんがライバルです。あとヒロミさん」と宣言した。相方の盛山は「じゃあお前、奥さんのこと“ママ”って呼ばないと」とツッコんで笑わせた。
結婚発表の反響は「すごかった」といい、「（西川）きよし師匠から『お祝いしたいからショートメールで住所を送ってくれ』と言われたんです」とまさかの大御所からの連絡も報告。「住所を送ったけど、いまのところ無視されている。『本当に送ってくるとは』と思われたんかな？ちょっと怖い…」と苦笑した。
◆リリー、妻・今川菜緒アナを「ママ」呼び
この日は賃貸物件に関するイベント。結婚後の住まいにも興味津々で「いままでは男の一人暮らしだったから治安なんてなんでもよかった。これからは“ママ”のために…」とさっそくヒロミと同じく妻を“ママ”呼び。盛山は「もう奥さんのこと『ママ！？』ヒロミさん以外のタレントがやっていいんかな？」と話すと、リリーは「愛妻ですから」とにっこり。「愛してやまない？」との盛山の問いに、「もちろんです！」と即答。幸せな新婚オーラをふりまいた。（modelpress編集部）
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