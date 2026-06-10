“韓国で最も美しい女優”を妻に持つ歌手の姿も…豪華な保護者会ショットに注目「同僚から保護者へ」

歌手のペク・チヨンが、歌手で俳優のRAIN（ピ）と保護者として交流する近況を公開した。

ペク・チヨンは6月9日、自身のSNSに「同僚から保護者へ。この日の主役はRAIN。君だよ、君だよ、君だよ」というコメントとともに、複数枚の写真を投稿した。

【写真】“韓国で最も美しい女優”、RAINの妻

公開された写真には、ペク・チヨンがRAINをはじめとする保護者たちと和やかな時間を過ごす様子が収められている。ペク・チヨンは知人たちと並んで笑顔を見せ、RAINもリラックスした雰囲気のなかで穏やかな表情を浮かべていた。

2人は長年にわたり音楽業界で活動してきた先輩・後輩であり、同僚でもある。ステージ上で活躍してきた2人が、今では子どもを持つ保護者として交流している姿が注目を集めた。

（写真＝ペク・チヨンSNS）RAIN（左）、ペク・チヨン

これに先立ち、ペク・チヨンは自身のユーチューブチャンネルで娘の学校生活について語り、「うちの娘はRAIN＆キム・テヒ夫妻の娘、そしてモデルのチャン・ユンジュの娘と同じクラスなんです」と明かし、話題を呼んだ。

また、夫で俳優のチョン・ソグォンとRAIN、さらにチャン・ユンジュの夫が運動会の綱引きに一緒に参加したというエピソードも披露し、関心を集めた。

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。