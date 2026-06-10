フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞・村主章枝さん（４５）がミニスカ姿を披露した。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し、１２日（日本時間）に開幕するサッカー北中米Ｗ杯の「ディアパーティーに出席しました」と報告。「この歴史的なイベントをテキサスにもたらすために尽力されている、情熱あふれる多くの専門家、団体、そして地域リーダーの方々と交流できたことは、大変光栄でした」と感謝し感想をつづった。

会場で記念撮影。ドットの超ミニスカにピンヒールを合わせ、スラリとした美脚を披露。フォロワーは「脚綺麗ですね。見とれてしまう」「笑顔も可愛いしめちゃ美脚」「それにしても美しいおみ足に目が釘付けになってしまいます」「御御足が眩（まぶ）しいです」と抜群スタイルに注目した。

村主さんといえば「氷上のアクトレス」と呼ばれた独自の世界観を持ち、多くの国際大会で活躍。２０１４年に引退し、その後は米ラスベガスで振り付けや子供たちを指導。テレビ番組では映像制作のプロデューサーに転身したと報告し、激変が話題に。今年２月１３日に放送されたフジテレビ系「あの金どこいった？」では、現役時代の総収入は「２億円くらい」と明かし、「すべて使い切りました。使い切ってしまいました。残ってないです」「競技をやるために、すべて使い切ってしまいました」と告白した。