◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）

楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。１０日の午前１時に発表が発表があった中で、チームは巨人戦に向けた試合前練習を開始した。

同時刻に取材対応した塩川代行は「現状の成績を受け止めて、選手が思いきりできるようにやるだけだと思いますので 前進あるのみで頑張ります」と意気込みを語った。

ここまで５８試合を終えて、２１勝３６敗１分け。交流戦に入ってからは２勝１０敗と大苦戦していた。９日の巨人戦（楽天モバイル最強）では投打に精彩を欠いて完敗。４連敗を喫し、今季ワーストの借金１５となっていた。

首位の西武とは１４・５ゲーム差となり、早ければ１０日に自力優勝が消滅。５位のロッテと７ゲーム差でのリーグ最下位に沈む苦しい状況だった。４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点差からの大逆転負けを喫し、５日には投手コーチの配置転換も行うなどてこ入れ策を講じていたが、さらなる思い切った手段に踏み切った。

２０年に一度１軍監督を務め、２軍監督を経て再び１軍の指揮を執るという異色の経歴をたどってきた三木監督。１軍復帰２年目で、思うような結果は残せなかった。

代わって、塩川ヘッドが監督代行を務める。長年楽天のコーチとしてチームを支えてきた監督代行が巻き返しを図る。