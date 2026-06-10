香音出演韓国ドラマ「俺のマネージャーになってくれる？」無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、Z世代から支持を集めるモデル・女優の香音（かのん）が韓国ドラマ初主演を務める『俺のマネージャーになってくれる？』を６月９日（火）より全話配信開始した。本作は、配信開始より１ヶ月間、期間限定で全話無料で楽しめる。
本作は、韓国の名門「セギ芸術高等学校」のマネージャー科を舞台に、日本からの留学生・花と学校の四天王と呼ばれる輝かしいイケメンたちが繰り広げる、心ときめく青春と成長を描いた青春ロマンス学園ドラマ。『花より男子』を彷彿とさせる爽やかな世界観にドキドキする胸キュンストーリーが繰り広げられながら、「なぜ彼女はここへやってきたのか？」というミステリアスな秘密が隠された予測不能な展開が見どころ。
主人公の広瀬花役を演じるのは、ドラマやバラエティ、ファッション誌などマルチに活躍し、今回がファン待望の海外進出・韓国ドラマ初主演となる香音。明るく前向きで、マネージャー科に瞬く間に順応していく一方で、誰にも言えない秘密を抱えた日本人留学生をみずみずしく演じる。
花を取り巻く芸術高校の“四天王”には、ネクストブレイク筆頭の若手俳優陣が勢揃い。ソ・ガンジュン、コンミョン、カン・テオなど数々のスターを輩出した伝説の俳優グループ「５urprise」に続く、次世代俳優グループとして世界が注目するASTEON（アステオン）のメンバー（アン・ジュンウォン、ヤン・ジュンボム、ナム・ミンス）が登場。大ヒット映画に出演した天才子役出身で自信家のク・ウノ役を『PROJECT ７』出身のアン・ジュンウォンが、その親友で花を巡り恋の火花を散らす優しき少年チョン・シウ役を注目株のユン・ドジンが演じ、韓国イケメンたちによる怒涛のときめき攻勢が画面を彩る。
(C)2026 Megameta Ent., Ltd, Apollo Pictures, Inc., 株式会社 タートルズ All right reserved
本作は、韓国の名門「セギ芸術高等学校」のマネージャー科を舞台に、日本からの留学生・花と学校の四天王と呼ばれる輝かしいイケメンたちが繰り広げる、心ときめく青春と成長を描いた青春ロマンス学園ドラマ。『花より男子』を彷彿とさせる爽やかな世界観にドキドキする胸キュンストーリーが繰り広げられながら、「なぜ彼女はここへやってきたのか？」というミステリアスな秘密が隠された予測不能な展開が見どころ。
花を取り巻く芸術高校の“四天王”には、ネクストブレイク筆頭の若手俳優陣が勢揃い。ソ・ガンジュン、コンミョン、カン・テオなど数々のスターを輩出した伝説の俳優グループ「５urprise」に続く、次世代俳優グループとして世界が注目するASTEON（アステオン）のメンバー（アン・ジュンウォン、ヤン・ジュンボム、ナム・ミンス）が登場。大ヒット映画に出演した天才子役出身で自信家のク・ウノ役を『PROJECT ７』出身のアン・ジュンウォンが、その親友で花を巡り恋の火花を散らす優しき少年チョン・シウ役を注目株のユン・ドジンが演じ、韓国イケメンたちによる怒涛のときめき攻勢が画面を彩る。
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