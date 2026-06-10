藤田ニコル「私はめちゃくちゃ元気」 “愛娘”とのお宮参りショットがSNS上で思わぬ反響も「大丈夫だよー！！」
俳優の稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が9日、自身のXを更新。娘との生活が1ヶ月を迎え、お宮参りを無事に終えたことを報告した投稿が思わぬ反響を集めた件について言及した。
【写真】愛娘との2ショットを披露した藤田ニコル
藤田は7日、自身のインスタグラムで「久しぶりの投稿になってしまいました」と書き出し、「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。お宮参り当日の様子について、「娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした」と明かした。
最近は親子で外出する機会も増えているといい、「少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」と前向きな思いを記した。投稿では、お宮参りの記念写真も公開。「お宮参りの写真は、ベビーシャワーの時にもお願いした方に撮っていただきました」と紹介し、幸せあふれる家族の時間を伝えていた。
この投稿に対して「病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか」との反応が寄せられ、乙武洋匡氏がその投稿に対して「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか、、、」と反応するなど、さまざまな反響が寄せられていた。
これを受け、藤田は「なんだかすごく私の事でSNSが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてdmや連絡までしてくれたけど私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません。大丈夫だよー！！」と呼びかけている。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、5月1日に第1子女児誕生を公表した。
【写真】愛娘との2ショットを披露した藤田ニコル
藤田は7日、自身のインスタグラムで「久しぶりの投稿になってしまいました」と書き出し、「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。お宮参り当日の様子について、「娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした」と明かした。
この投稿に対して「病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか」との反応が寄せられ、乙武洋匡氏がその投稿に対して「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか、、、」と反応するなど、さまざまな反響が寄せられていた。
これを受け、藤田は「なんだかすごく私の事でSNSが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてdmや連絡までしてくれたけど私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません。大丈夫だよー！！」と呼びかけている。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、5月1日に第1子女児誕生を公表した。