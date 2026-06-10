見取り図・盛山、引っ越し直後に起きた“住宅トラブル”告白 とっさの行動を振り返り「人間えらいもんで…」
お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（40）が10日、都内で行われたLIFULL HOME’Sのイベント『賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室』に登場。過去に、引っ越し直後に見舞われたトラブルを語った。
【写真】なかよくグー！ポーズをする見取り図盛山＆リリー
本イベントは「住まい」がテーマ。賃貸トラブルの経験を問われた盛山は「いっぱいありますよ！」と切り出すと、去年、引っ越したばかりの家で雨漏りが発生したことを明かした。
当時について「やっぱりベタに焦るんで、バケツ、食器とかで（水の）受け皿にするんですけど、人間えらいもんで、足りなくなったら自分があおむけになっていましたね。自分が」と振り返り、大阪時代から数えて2、3回、雨漏りを経験していると語った。
またこの日は、相方のリリー（42）が5月下旬に結婚を発表して以降、初の公の場となった。
【写真】なかよくグー！ポーズをする見取り図盛山＆リリー
本イベントは「住まい」がテーマ。賃貸トラブルの経験を問われた盛山は「いっぱいありますよ！」と切り出すと、去年、引っ越したばかりの家で雨漏りが発生したことを明かした。
当時について「やっぱりベタに焦るんで、バケツ、食器とかで（水の）受け皿にするんですけど、人間えらいもんで、足りなくなったら自分があおむけになっていましたね。自分が」と振り返り、大阪時代から数えて2、3回、雨漏りを経験していると語った。
またこの日は、相方のリリー（42）が5月下旬に結婚を発表して以降、初の公の場となった。