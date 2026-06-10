犬山紙子、脱毛・二重“広告”がルッキズムを誘発？「なかったコンプレックスを…」
イラストエッセイストの犬山紙子氏が、9日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。外見や容姿を基準に人を差別・判断する「ルッキズム」をテーマにトークを繰り広げる中で、電車などの“広告”について言及する一幕があった。
【写真】おそろいでカワイイ！娘との“仲良し”コーデを披露した犬山紙子
犬山氏は「例えば、中学生が電車通学をしていると。そうなった時に、電車の広告とかで『ティーンズ脱毛』とか『高校までに二重にする』とか、一重がダメ、太っているのがダメ、毛が生えているのダメだから、改善しようねっていうような、なかったコンプレックスを植え付けて、じゃあクリニックに行こうかっていうような広告が毎日のように目に入る」と指摘。
続けて「それは電車の中だけではなくて、SNSとかでもそうなんですけど、公共の場でそういうものが毎日目に入ってくるので。やっぱり、これは家とかでそういうもの（ルッキズムを煽る広告）があるよねっていうことも教えておいた方がいいのかな」と呼びかけていた。
犬山氏は、2014年8月に音楽プロデューサーの劔樹人氏と結婚。2017年1月に第1子女児出産を発表している。
【写真】おそろいでカワイイ！娘との“仲良し”コーデを披露した犬山紙子
犬山氏は「例えば、中学生が電車通学をしていると。そうなった時に、電車の広告とかで『ティーンズ脱毛』とか『高校までに二重にする』とか、一重がダメ、太っているのがダメ、毛が生えているのダメだから、改善しようねっていうような、なかったコンプレックスを植え付けて、じゃあクリニックに行こうかっていうような広告が毎日のように目に入る」と指摘。
続けて「それは電車の中だけではなくて、SNSとかでもそうなんですけど、公共の場でそういうものが毎日目に入ってくるので。やっぱり、これは家とかでそういうもの（ルッキズムを煽る広告）があるよねっていうことも教えておいた方がいいのかな」と呼びかけていた。
犬山氏は、2014年8月に音楽プロデューサーの劔樹人氏と結婚。2017年1月に第1子女児出産を発表している。