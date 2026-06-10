◇ナ・リーグ ロッキーズ7−3カブス（2026年6月9日 デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発登板し6回途中4安打3失点で今季6勝目（4敗）を手にした。6勝はチーム最多で、今季日本人投手の中でも、大谷翔平投手、山本由伸投手と並び最多タイの勝ち星となっている。

36歳。大谷や佐々木のような100マイル（約161キロ）の直球はない。この日の最速も93マイル台（約149〜150キロ）。それでもスプリット、スライダーと抜群の制球力に、巧みな緩急をつけてカブス打線を翻ろうした。

鈴木誠也外野手との今季初対決となった第2打席。背番号27を打ち取ったのは、80マイル（約129キロ）のカーブ。詰まった打球が左飛となった。

単純に129キロと評せば、現代野球では高校生でも計測する遅球。だが鈴木はこの打席で、92.9マイル（約150キロ）を初球に見送って（ボール）、狙いは当然150キロ前後の直球になっていた。

2球目の横に滑るスライダーは空振り。切れ味鋭い変化に対応できなかった。そして3球目のスライダーをファールにすると、4球目にさらに遅いカーブが来た。剛腕を打ち砕く鈴木が、その遅球に詰まらされての左飛。「投手の生命線は球速ではない」というお手本のこの組み立てこそ、菅野の真骨頂といえる。

シェーファー監督は試合後に「我々はトモの投球を見るのが大好きだ」と声を弾ませた。129キロのカーブが「魔球」になるのだから、その気持ちは理解できる。

快速160キロがなくても、低迷する球団で菅野が2年連続10勝を手にしたら…。間違いなく「緩急の使い手」は大きな称賛を受けるに値する。（記者コラム・大木 穂高）