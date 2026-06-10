東雲うみ、『FLASH』の表紙＆巻頭グラビアに登場！シャビーシックな舞台で魅せるグラマラスボディ♡

東雲うみがワイルドな新境地を見せた表紙＆巻頭10P！圧巻ボディのちーまき、大人気声優つんこ、2年半ぶり登場・黒嵜菜々子、アイドル卒業・佐々木ほのか掲載の『FLASH』は6月9日(火)発売

東雲うみが『FLASH』の表紙巻頭でワイルドな新境地見せた！

女優やタレント、グラビア、モデル、YouTuberとしてマルチに活躍する東雲うみが、6月9日発売の『FLASH』の表紙と巻頭ページに登場した。

撮影はシャビーシックな雰囲気のビルで行われ、彼女のワイルドな表情が印象的なグラビアを10ページの大ボリュームで掲載している。トップクラスの人気を誇るグラドル・東雲うみの、これまでにない新たな魅力を詰め込んだ必見のグラビアだ。

【プロフィール】

東雲うみ（しののめ・うみ）

9月26日生まれ 埼玉県出身 T162・B90(G) W59 H100

大学卒業後、会社員として働いていたが、2020年にグラビアデビュー。瞬く間に大人気グラドルとなり、コスプレイヤーとしても活躍している。公式YouTubeチャンネル「うみちゃんねる」では、趣味のガンプラ作りの動画が大人気で、登録者数は117万人。

そのほか最新情報は、公式X（@sinonome_umi）、公式Instagram（@umi_portrait）にて

【クレジット】

東雲うみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示