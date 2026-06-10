◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）

楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。塩川監督代行は試合前に取材対応した。

塩川代行は「現状の成績を受け止めて、選手が思いきりできるようにやるだけだと思いますので 前進あるのみで頑張ります」と決意を口にした。

チームはここまで５８試合を終えて、２１勝３６敗１分け。交流戦に入ってからは２勝１０敗と大苦戦していた。９日の巨人戦（楽天モバイル最強）では投打に精彩を欠いて完敗。４連敗を喫し、今季ワーストの借金１５となっていた。

首位の西武とは１４・５ゲーム差となり、早ければ１０日に自力優勝が消滅。５位のロッテと７ゲーム差でのリーグ最下位に沈む苦しい状況だった。４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点差からの大逆転負けを喫し、５日には投手コーチの配置転換も行うなどてこ入れ策を講じていたが、さらなる思い切った手段に踏み切った。

◆塩川 達也（しおかわ・たつや）１９８３年３月１５日、兵庫県神戸市生まれ。４３歳。神戸国際大付高から東北福祉大。０４年ドラフト５位で楽天に入団。通算２６３試合に出場し、打率１割９分９厘、１本塁打、１３打点、１６盗塁。１１年に現役引退。１８年からは１軍・２軍のコーチを歴任。昨季は１軍内野守備走塁コーチを務め、今季からヘッドコーチに就いていた。