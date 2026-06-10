◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）

ソフトバンクが、パ・リーグ記録に並ぶ初回から５イニング連続本塁打で大勝し、交流戦首位をキープした。５月９日のロッテ戦（みずほペイペイ）以来にスタメン出場した野村勇内野手は、２打席連発を記録する４打数２安打２打点で貢献した。

２―０の２回１死。阪神・才木の初球、外角やや高めの直球を振り抜いた。打球は左翼スタンドに飛び込む今季１号ソロ。５点リードとなった４回１死でも左翼へソロを運び、２打席連発となった。

自己最多の１２６試合に出場した昨季を経て、遊撃のレギュラー取りに燃えていた今季。オープン戦では打率２割６分２厘、２本塁打、５打点とアピールしたが、開幕後は不調に陥った。

４月中旬からはアーリーワークの常連となり、山川とともに打ち込む日々が続いた。試合前練習では、打撃投手が直球と変化球をランダムに投げる「ミックス」で練習するのがソフトバンク。しかし、「まず直球にタイミングが合っていない」と志願して直球限定で練習を行うこともあった。伴元裕メンタルパフォーマンスコーチとの会話も欠かさず、打席で何に集中すべきかを試行錯誤。家に帰っても、打撃についてアイデアが浮かぶと「あしたはこれでいってみようかな」とバットを持った。試すことも「出尽くした」と明かすこともあったが、結果が伴わない日々。下を向くような精神状態ではなかったが、常に打撃のことが頭の中にあったという。

５日のＤｅＮＡ戦（横浜）前には長谷川勇也打撃兼スキルコーチと会話し、ボールに対して打つ、打たないの判断を早くすることを意識した。すると、５日と７日のＤｅＮＡ戦（横浜）ではいずれも直球を捉えて安打を記録。この日も２本とも初球攻撃で、持ち味の思い切りの良さが色濃く出た。

この日の試合後「だいぶ苦しいですね。苦しいですけど、本当に打てない時もやるしかない」と話した、ここまでの今季の歩み。「打てていない時期が長かったんで、いつもより嬉しいです」。戻ってきた野村の快音が、チームをさらに勢いづかせる。