元「モーニング娘。」で女優の田中れいながＳＮＳを更新。美人アナウンサーとのアフタヌーンティーショットを公開し、話題を集めている。

１０日までにインスタグラムで「あかねちゃんと アフタヌーンティーに行ってきました」と書き始めた田中。インターネットテレビ局「ＡＢＥＭＡ」の瀧山あかねアナウンサーと訪れたことを報告し、「アフタヌーンティー久しぶりに行けてうきうき スイーツも背景も緑で統一されてオシャレやし小物もたくさんあってめっちゃかわいくない？！こういうのだーいすき 写真集撮りたくなった 衣装まで着れて撮影出来たし楽しかったな」とつづると、襟がフリルになった緑色の着物姿で、グリーンの背景やスイーツとともに写ったショットを披露。「あかねちゃんプライベートでも とっってもかわいかったです そしておもしろかった」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「遊ぼうとか番組で話してるだけで行かないやつかと思ったら本当に行くとは驚いた！お揃（そろ）いコスプレ可愛い」「れいなの完成度が高杉晋作」「あっ瀧山あかねちゃんだお友達だったのね」「かわいすぎっっ〜あかねちゃんとプライベートまでしかもアフヌンって仲良くいいね メルヘンな空間だね」「双子コーデもレトロ感あって雰囲気とあってて素敵」「最強の２人」「れーながぶっちぎりで一番カワイイよ」などのコメントがあがっている。

田中は２４年７月にＳＮＳで一般男性との結婚、妊娠を発表。同年１１月に「田中れいなママになりました」と出産を伝えた。