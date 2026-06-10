セ、パ両リーグは１０日、５月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、パ・リーグの投手部門は日本ハムの伊藤大海投手（２８）が受賞。２４年９、１０月度以来、自身３度目の受賞となった。

伊藤は５月、４試合に登板。同２６日阪神戦（甲子園）では、９回１３０球を投げ１３奪三振を奪う力投で７安打完封勝利を挙げるなど、４戦４勝、防御率１・２４と文句なしの成績を残した。

今季はＷＢＣに参加したこともあり、４月終了時点で６試合に登板し２勝２敗、防御率３・９９。「４月あまり状態がよくない中で試行錯誤しながら、（５月に）結果として残すことができたのはすごくうれしく思います」と振り返った。

改善できた要因を聞かれると「真っすぐの強さが、しっかり戻ってきたところが一番かな」と説明。今後に向けては「自分自身の波をなくしていって、伊藤が投げる日は勝てるという雰囲気をつくっていきたい。チームの流れというか勢いというか、そういうもの全てを僕が背負ってると思っているので、それを数字として体現していけるように、頑張っていきたい」と話していた。