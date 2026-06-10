関西版「住みたい街ランキング」大阪府・梅田駅が4連連続で1位に “住みたい自治体”も発表【TOP10掲載】
大東建託は、関西エリアの居住者を対象に実施した『いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜関西版＞』の結果を発表した。「住みたい街（駅）ランキング」では、【大阪府・梅田A（JR東海道本線）】が4年連続で首位を獲得し、「住みたい街（自治体）ランキング」では【兵庫県・西宮市】が8年連続で1位となった。
【ランキング表】関西エリアの居住者に調査！「住みたい街（駅）ランキング」TOP10
調査は、2026年2月10日〜3月22日にかけて実施。関西エリア（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県）居住の20歳以上の男女、合計2万9921人から回答を得た。
◆「住みたい街（駅）」圏外からは【兵庫県・西宮】【大阪府・なんばA】がTOP10に浮上
「住みたい街（駅）ランキング」の1位は、梅田・大阪梅田・大阪・北新地・西梅田・東梅田を統合した【梅田A】。2位は【西宮北口（阪急神戸線）】、3位は【神戸三宮A（三ノ宮・神戸三宮・三宮・花時計前を統合）】で、いずれも前年と同順位をキープした。
昨年のTOP10圏外からは、8位に【兵庫県・西宮（JR東海道本線）】、10位に【大阪府・なんばA（JR関西本線）】が新たにランクインした。
◆「住みたい街（自治体）」TOP2は昨年と同じ結果に
「住みたい街（自治体）ランキング」では、【兵庫県・西宮市】が8年連続で首位を獲得。2位は5年連続で【東京都・東京23区】、3位は【大阪府・大阪市北区】で、前年の4位から順位を上げた。
TOP10では、【大阪府・大阪市中央区】が昨年13位→5位、【兵庫県・芦屋市】が昨年11位→7位へと順位を上げている。
「住みたい街を選んだ理由」としては、生活利便性や交通アクセスの良さに加え、街並みの美しさやおしゃれな環境への憧れを挙げる声が多く見られた。一方で、実際に「住んでいない理由」には、家賃や物件価格の高さ、通勤面での不便さなどが多く挙げられている。
【住みたい街（駅）ランキングTOP10】
1位 大阪府 梅田A（JR東海道本線）
2位 兵庫県 西宮北口（阪急神戸線）
3位 兵庫県 神戸三宮（JR東海道本線）
4位 京都府 京都（JR東海道本線）
5位 兵庫県 神戸A（JR山陽本線）
6位 大阪府 天王寺A（JR大阪環状線）
7位 大阪府 高槻A（JR東海道本線）
8位 兵庫県 西宮（JR東海道本線）
9位 兵庫県 明石A（JR山陽本線）
10位 大阪府 なんばA（JR関西本線）
【住みたい街（自治体）ランキングTOP10】
1位 兵庫県 西宮市
2位 東京都 東京23区
3位 大阪府 大阪市北区
4位 兵庫県 神戸市中央区
5位 大阪府 大阪市中央区
6位 大阪府 大阪市天王寺区
7位 兵庫県 芦屋市
8位 兵庫県 明石市
9位 大阪府 大阪市福島区
10位 大阪府 吹田市
【ランキング表】関西エリアの居住者に調査！「住みたい街（駅）ランキング」TOP10
調査は、2026年2月10日〜3月22日にかけて実施。関西エリア（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県）居住の20歳以上の男女、合計2万9921人から回答を得た。
「住みたい街（駅）ランキング」の1位は、梅田・大阪梅田・大阪・北新地・西梅田・東梅田を統合した【梅田A】。2位は【西宮北口（阪急神戸線）】、3位は【神戸三宮A（三ノ宮・神戸三宮・三宮・花時計前を統合）】で、いずれも前年と同順位をキープした。
昨年のTOP10圏外からは、8位に【兵庫県・西宮（JR東海道本線）】、10位に【大阪府・なんばA（JR関西本線）】が新たにランクインした。
◆「住みたい街（自治体）」TOP2は昨年と同じ結果に
「住みたい街（自治体）ランキング」では、【兵庫県・西宮市】が8年連続で首位を獲得。2位は5年連続で【東京都・東京23区】、3位は【大阪府・大阪市北区】で、前年の4位から順位を上げた。
TOP10では、【大阪府・大阪市中央区】が昨年13位→5位、【兵庫県・芦屋市】が昨年11位→7位へと順位を上げている。
「住みたい街を選んだ理由」としては、生活利便性や交通アクセスの良さに加え、街並みの美しさやおしゃれな環境への憧れを挙げる声が多く見られた。一方で、実際に「住んでいない理由」には、家賃や物件価格の高さ、通勤面での不便さなどが多く挙げられている。
【住みたい街（駅）ランキングTOP10】
1位 大阪府 梅田A（JR東海道本線）
2位 兵庫県 西宮北口（阪急神戸線）
3位 兵庫県 神戸三宮（JR東海道本線）
4位 京都府 京都（JR東海道本線）
5位 兵庫県 神戸A（JR山陽本線）
6位 大阪府 天王寺A（JR大阪環状線）
7位 大阪府 高槻A（JR東海道本線）
8位 兵庫県 西宮（JR東海道本線）
9位 兵庫県 明石A（JR山陽本線）
10位 大阪府 なんばA（JR関西本線）
【住みたい街（自治体）ランキングTOP10】
1位 兵庫県 西宮市
2位 東京都 東京23区
3位 大阪府 大阪市北区
4位 兵庫県 神戸市中央区
5位 大阪府 大阪市中央区
6位 大阪府 大阪市天王寺区
7位 兵庫県 芦屋市
8位 兵庫県 明石市
9位 大阪府 大阪市福島区
10位 大阪府 吹田市