「こんぴらさん」の名前で親しまれる金刀比羅宮（香川県琴平町）をテーマにした手遊び「金毘羅船々（こんぴらふねふね）」の世界大会が、１３日に初めて開かれる。

民謡に合わせた手遊びで、京都・祇園のお座敷などで定番だが、日常で目にする機会は少ない。退職後に東京から移住した琴平町の観光協会事務局長が、全国的な知名度を生かして「世界」を目指そうと企画した。（高松総局 須藤さくら）

金毘羅船々は元々、海の守り神をまつるこんぴらさんに、多くの人が参拝する様子を歌った民謡だ。琴平町史によると、江戸後期から明治初期に参拝の道中に歌われて流行したとされる。

お座敷でも親しまれ、お囃子（はやし）に合わせた手遊びが広がった。向かい合う２人が交互に手を出し合い、間に置いた器を触ったり取ったりする。器を触る時はパー、取られたらグーの手を出す決まりで、間違えたら負けだ。徐々に三味線のリズムが速くなり、難易度が上がる。

琴平町公会堂で開かれる大会は、５人１組の団体戦で、この手遊びの“真剣勝負”に挑む。７組が出場予定で、参加者には外国人２人も含まれる。今後も毎年開き、「世界大会」にふさわしい多様な参加者が集まるイベントに発展させたいという。

京都の花街などでは定番の遊びで、初めて訪れる人や外国人観光客にも人気というが、発祥の地・香川での存在感は薄い。民謡そのものも、こんぴらさんの例大祭の時期などに、地域住民らが歌に合わせた踊りを披露する程度だった。